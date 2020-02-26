Президент РК поручил акиму Карагандинской области внимательно отслеживать паводковую ситуацию в регионе

Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития региона, в частности, о росте производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве", - сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость увеличения темпов строительства жилья в области, в том числе для многодетных семей.
Глава государства также отметил важность работы по предоставлению адресной социальной помощи определенным категориям граждан и обеспечению работой трудоспособных получателей АСП.
Женис Касымбек доложил о перспективах создания туристического кластера и необходимой дорожной инфраструктуры в Улытауском районе, а также о модернизации туристической сферы на Балхаше и в Каркаралинском районе.
Президент поручил внимательно отслеживать паводковую ситуацию в Карагандинской области и провести необходимые подготовительные мероприятия с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций.
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