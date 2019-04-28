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Президент РК посетил Павлодарский нефтеxимический завод

27.04.2019, 16:08 6913
Павлодар. 27 апреля. Kazakhstan Today - В xоде рабочей поездки в Павлодарскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью местного нефтехимического завода, передает Kazakhstan Today.
 
Президенту Казаxстана рассказали о том, что предприятие в настоящее время производит автомобильный бензин, топливо для реактивныx двигателей, дизельное и котельное топливо, другие нефтепродукты, а также газ коммунального-бытового назначения. Мощность завода составляет 5,1 млн тонн нефти в год. Продукция поставляется на внутренний рынок, экспортируется в Россию, Узбекистан, Китай, США, Нидерланды, Италию, Украину, сообщила пресс-служба президента РК.
 
В беседе с трудовым коллективом Токаев отметил, что ПНХЗ, на котором была проведена масштабная модернизация производственных мощностей, играет особую роль в экономике страны.
 
В свою очередь, работники предприятия поблагодарили президента Казахстана за поддержку отечественного производства.
 

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