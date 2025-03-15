Президент РК поздравил казахстанцев с Амал күні

Ремонт еще одного объекта завершится к апрелю этого года

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Уральск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 18 гидротехнических сооружений отремонтировали для подготовки к паводкам, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

“В 2024 году в Западно-Казахстанской области начали ремонт 19 гидротехнических сооружений. На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 18 объектах, ремонт одного объекта завершится к апрелю этого года”, - проинформировали в ведомстве.

Также завершен ремонт трех водохранилищ и двух плотин.

Кроме того, впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. Отмечается, что помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.

"Областной филиал "Казводхоза" провел работу по обеспечению свободных емкостей на водохранилищах региона. Кроме того, ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство, а также постоянный обмен данными с коллегами из России", - добавил директор филиала "Казводхоз" по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.

Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.