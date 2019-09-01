Президент РК поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Республики Узбекистан, передает Kazakhstan Today.
В поздравительном письме президенту Шавкату Мирзиёеву Касым-Жомарт Токаев отметил большие успехи Узбекистана, достигнутые за годы независимости, и динамичное развитие казахско-узбекского диалога, основанного на многовековой дружбе и общей истории", - сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул продуктивность двусторонних связей и выразил уверенность в поступательном развитии отношений между государствами.
Уверен, наша совместная работа станет гарантией успеха в дальнейшем расширении многогранного стратегического партнерства между нашими братскими странами", - сказано в телеграмме.
Напомним, ранее Токаев направил телеграммы поздравления президентам Беларуси и Кыргызстана.
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