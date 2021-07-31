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Президент РК присвоил звание "Казакстаннын Енбек Ері" Алибеку Днишеву

30.07.2021 8074
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Президент РК подписал указ "О присвоении Днишеву А.М. высшей степени отличия – звания "Казакстаннын Енбек Ері", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" Днишеву Алибеку Мусаевичу", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

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