Президент РК присвоил звание "Казакстаннын Енбек Ері" Алибеку Днишеву

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Президент РК подписал указ "О присвоении Днишеву А.М. высшей степени отличия – звания "Казакстаннын Енбек Ері", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" Днишеву Алибеку Мусаевичу", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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