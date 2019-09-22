Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК провел ряд кадровых перестановок, передает Kazakhstan Today.

Распоряжениями главы государства Али Ерлик Шакирович, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан; Топаев Нурболат Еркебаевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан; Жусупов Асан Куанышевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме этого, распоряжениями главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны ВС РК; Кашаганов Нурлан Мусаканович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток".

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