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Президент РК провел встречу с эмиром Катара

21.06.2022, 15:16 26811
Президент РК провел встречу с эмиром Катара
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-катарского сотрудничества, информирует пресс-служба Акорды. 
 
Лидеры подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов. 
 
Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами. 
 
Президент отметил большие возможности для укрепления отношений между Казахстаном и Катаром в сферах, представляющих взаимный интерес. Он предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран. 
 
 "У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно с вами обсудить. В этом направлении казахстанские компании намерены тесно взаимодействовать с катарским бизнесом", - подчеркнул глава государства. 
 
Касым-Жомарт Токаев пригласил эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для него время.
 
Также сообщается, что Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном. 
 

Это большая честь для меня - участие Казахстана в сегодняшнем экономическом форуме. У нас очень хорошие доверительные отношения, и мы открыты к реализации совместных проектов, особенно в сельском хозяйстве. Это направление является приоритетным для нашей страны. Мы в скором времени направим специальную группу для детального обсуждения совместных проектов в сфере АПК", – сказал эмир Катара. 

 
В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение в ближайшее время совершить визит в Казахстан.
 

новости по теме

Турлыханов рассказал Токаеву о развитии массового и спорта высших достижений в стране

22.06.2022, 19:44 1531
Турлыханов рассказал Токаеву о развитии массового и спорта высших достижений в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулета Турлыханова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Даулет Турлыханов рассказал президенту о развитии массового и спорта высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к летним Олимпийским играм в 2024 году, сообщает пресс-служба Акорды
 
Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи было уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.
 
В этом контексте глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.
 

Президент принял акима области Абай

22.06.2022, 18:39 1991
Президент принял акима области Абай
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Нурлана Уранхаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурлан Уранхаев представил главе государства информацию о текущей ситуации в новообразованной области Абай, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Нурлан Уранхаев рассказал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач - восстановление инфраструктуры области.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.

 

Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона

22.06.2022, 16:59 4126
Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Марата Султангазиева, за текущий период отмечаются позитивные изменения в экономике региона, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В частности, объем сельского хозяйства вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле - 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца нынешнего года. 

 
Глава государства также был проинформирован о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития Алматинской области и города Конаева с учетом новых возможностей после проведенной административно-территориальной реформы.
 
Кроме того, Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев. На сегодняшний день принимаются комплексные меры по созданию необходимых условий для местных исполнительных органов и сотрудников государственных организаций.
 
По итогам встречи президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе решение вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, возобновление ирригационных систем, трехсменных школ, медицины и общественного транспорта.
 

Кульгинов доложил Токаеву о благоустройстве столицы

22.06.2022, 15:10 6296
Кульгинов доложил Токаеву о благоустройстве столицы
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил главе государства о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам акима, в Нур-Султане увеличен объем строительства доступного жилья для граждан, стоящих в очереди; завершаются объекты долевого строительства; решаются проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений.
 
Он также доложил о строительстве автомобильных мостов и дорог, о ходе газификации, развитии жилых массивов и привлечении частных инвестиций.
 
В частности, Кульгинов сообщил президенту о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По его словам, запуск объекта дополнительно даст городу свыше 100 тысяч кубометров воды в сутки к уже имеющимся 300 тысячам.
 
Для увеличения мощности теплоснабжения в городе ведется строительство ТЭЦ-3 и проектирование газовых котельных. Их мощность будет в 3 раза выше и позволит обеспечить теплом будущие районы застроек. Также ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений (КОС-2), модернизации инженерных сетей, реконструкции электрических подстанций.
 
Токаев также был проинформирован о проводимых работах по благоустройству города. В текущем году в столице будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств.
 
Президент поддержал проводимую акиматом работу и поручил Кульгинову продолжить развитие инфраструктуры и благоустройство столицы, а также решение насущных вопросов горожан.
 

КНБ проверит причастность украинской "фабрики троллей" к январским событиям в Казахстане

22.06.2022, 12:27 8916
КНБ проверит причастность украинской "фабрики троллей" к январским событиям в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам, сообщил заместитель председателя КНБ республики Аскар Амерханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствие идет по всем направлениям… Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем", - сказал Амерханов, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости.

 
В среду хакер из группы RaHDIt сообщил РИА Новости на условиях анонимности, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года. По его словам, всего на Украине были созданы четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.
 

Аким Петропавловска заявил о намерении покинуть пост

22.06.2022, 11:11 16021
Аким Петропавловска заявил о намерении покинуть пост
Фото: facebook/Булат Жумабеков
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ИЮНЯ - Аким Петропавловска Булат Жумабеков в соцсетях завил о намерении уйти в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Сегодня мной принято решение уйти в отставку. За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны", - написал Жумабеков в Facebook.

 
Госслужащий выразил слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК, ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу.
 

Глава государства провел встречу с гендиректором компании UPL Limited Джаем Шроффом

21.06.2022, 20:19 23821
Глава государства провел встречу с гендиректором компании UPL Limited Джаем Шроффом
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - В ходе встречи с гендиректором компании UPL Limited Джаем Шроффом Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и перспективах развития компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Джай Шрофф рассказал главе государства о применении современных подходов в сельскохозяйственной сфере, обеспечении конкурентных преимуществ для селькохозяйственной продукции, а также использовании новейших технологий посева и обработки почвы, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Сегодня продукция UPL Limited продается более чем в 150 странах мира. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и сбыт традиционных агрохимических продуктов, а также других сопутствующих сельскохозяйственных товаров.
 

Президент РК принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума

21.06.2022, 19:52 24356
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev. Модератором мероприятия выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате вопрос-ответ, президент Казахстана ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.
 

Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность и, конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, для того чтобы они могли прийти к миру", - заявил глава государства.

 
Наряду с этим президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.
 
В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблемах международной торговли.

 

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