26.12.2022, 20:43 7536
Президент РК: Роль русского языка не может подвергаться сомнению
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ.
Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал президент Казахстана.
Токаев выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ.
Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться Год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в июне Токаев выразил уверенность, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.
Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос, я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиция русского языка в Казахстане не претерпела какого-либо ухудшения. Я в этом уверен", - заявил президент в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что количество школ, где идет обучение на русском языке, осталось прежним.
В октябре президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике.
Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
Также в октябре на заседании глав правительств Совета СНГ утвержден план мероприятий к Году русского языка в СНГ. План мероприятий был разработан во исполнение решения совета об объявлении в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения. Документ содержит более 150 пунктов.
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26.12.2022, 09:09 23281
В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год. Текст закона публикуется в печати.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.
8 декабря законопроект приняли депутаты сената на пленарном заседании. Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики и социального обеспечения.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 1 кодекс и 13 законов, которые содержат следующие концептуальные поправки и новеллы:
- увеличение возраста молодежи до 35 лет;
- законодательное закрепление понятий "индекс развития молодежи", "социальные услуги молодежи", "временно неустроенная молодежь", "специалист по работе с молодежью", "молодежные трудовые отряды"; расширение функций молодежных ресурсных центров;
- включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;
- включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;
- увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;
- поэтапное увеличение размера базовой пенсии;
- повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;
- повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;
- монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;
- исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.
25.12.2022, 19:10 35736
Президент Казахстана поздравил участников ЧМ по шахматам
Фото: Акорда
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу по случаю открытия мирового первенства в Алматы, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели. Мы продолжим последовательное развитие шахмат в Казахстане и готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!" - говорится в сообщении.
25.12.2022, 10:00 45771
Зарегистрировано 66 кандидатов в сенат парламента РК
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательными комиссиями областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента из 130 выдвинутых претендентов на 20 мандатов депутатов сената парламента Республики Казахстан зарегистрированы 66 кандидатов, сообщает Центральная избирательная комиссия РК.
Среди кандидатов 63 - это самовыдвиженцы и 3 выдвинуты маслихатами.
В числе зарегистрированных кандидатов:
по гендерной пропорции: 46 мужчин и 20 женщин;
по группе занятий: 4 действующих депутата сената парламента Республики Казахстан, 15 работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 29 государственных служащих, 13 работников коммерческих структур, 5 представителей общественных организаций;
по специальностям: врачей - 3, инженеров - 7, юристов - 8, политологов - 1, журналистов - 1, преподавателей - 14, экономистов - 9, работников сельского хозяйства - 10, других - 13 человек.
Средний возраст кандидатов 51,8 года.
Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в Жамбылской области и Алматы: по 5 кандидатов.
По 4 кандидата зарегистрировано в области Абай и Туркестанской области. По 3 претендента зарегистрировано в остальных 15 областях и Шымкенте.
Таким образом, в среднем на один мандат претендуют 3 кандидата в депутаты сената парламента.
По данным ЦИК, с момента окончания срока регистрации кандидатов началась предвыборная агитация, то есть после 18 часов 24 декабря 2022 года, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 13 января 2023 года.
24.12.2022, 16:26 63011
Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей
Фото: Акорда
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.
В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства. Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Ранее сообщалось, что Токаев в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
23.12.2022, 15:41 86096
Господдержку в обмен на качественные и доступные продукты пообещал Смаилов на встрече с аграриями Кызылординской области
Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с аграриями региона и посетил несколько предприятий, сообщает пресс-служба главы правительства.
На встрече аграрии озвучили ряд вопросов отрасли, в том числе об обеспечении поливной водой и расширении доступа рисоводов к современной сельхозтехнике. Алихан Смаилов внимательно выслушал сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что решение проблемных вопросов АПК находится в фокусе внимания правительства.
Государство оказывает большую финансовую поддержку отрасли сельского хозяйства. Однако необходимо, чтобы и производители со своей стороны предлагали населению качественные и доступные по цене продукты питания", - подчеркнул премьер-министр.
Также во время визита Смаилов ознакомился с деятельностью завода по производству листового стекла Orda Glass Ltd мощностью свыше 197 тысяч тонн продукции в год. Предприятие было запущено в октябре т.г. в рамках нацпроекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев". В качестве мер господдержки к нему были подведены необходимая инженерная инфраструктура (электроэнергия, вода, канализация, газ, линия связи), авто- и железная дороги. В настоящее время на заводе работают 370 человек. Продукция направляется в другие регионы республики, в планах - выход на экспорт.
Премьер-министр подчеркнул, что ввод стекольного завода даст толчок развитию строительной индустрии не только в Кызылординской области, но и по всему Казахстану.
Подобные производства позволяют нам значительно снижать расходы при строительстве и зависимость от импорта. В этом году в промышленности запущено 160 новых проектов. Правительство со своей стороны готово и дальше оказывать таким предприятиям всю необходимую помощь", - сказал Смаилов.
Далее премьер посетил рисоперерабатывающий завод ТОО "Магжан и К" мощностью более 33 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и управляется через единую автоматизированную систему.
Глава правительства также побывал на заводе "Ассоль" по производству йодированной пищевой и технической соли, которая направляется на внутренний рынок и частично на экспорт. В 2021 году компания была признана победителем премии президента РК "Алтын Сапа" в области качества продукции и услуг.
Смаилов отметил, что Кызылординская область является основным производителем риса по республике (90%) и занимает лидирующее место по производству соли (97%). В текущем году инвестиции в сферу АПК региона выросли на 8,5%, реализуется 250 новых проектов. При этом, по его словам, мы должны стремиться к тому, чтобы страна полностью обеспечивала себя продовольственными товарами.
23.12.2022, 10:24 93091
Токаев открыл мемориал жертвам кровавого января в Алматы
Фото: t.me/qazaqstantv
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приял участие в открытии мемориала "Тағзым", посвященного жертвам январских событий, на площади Республики в Алматы.
Решение об установлении мемориала погибшим во время январских беспорядков было принято в январе 2022 года.
Дополнено 23.12.2022, 11.45
Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Как он отметил, события трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости, сообщает Акорда.
Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу. Мы пресекли действия заговорщиков, пытавшихся посеять раздор в обществе. Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы - колыбель Независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг - защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня как президента страны - это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить об январских событиях, ставших самым большим испытанием в истории страны. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал "Тағзым".
Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам - авторам этого проекта и всем гражданам", - сказал президент.
Глава государства заявил, что, несмотря ни на какие трудности, Казахстан продолжит движение вперед по пути реформ.
Уверен, наш народ непоколебим в своей решимости построить сильное государство, укрепить и защитить нашу священную Независимость. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на дальнейшую демократизацию политической системы, демонополизацию национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности. С начала года в короткие сроки была проделана огромная работа. На общенародном референдуме мы приняли обновленную Конституцию. Теперь перед нами стоят сложные задачи. Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна - это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убежден, вместе у нас все получится", - подчеркнул Токаев.
Президент отдельно отметил, что в те трагические дни подлинное мужество и высокую гражданскую ответственность проявили тысячи соотечественников - волонтеров, медиков, полицейских и просто неравнодушных людей.
Многие из них участвуют в сегодняшней церемонии. Мы всегда будем хранить память о жертвах и истинных героях трагического января. Как нация мы должны извлечь уроки из этой трагедии. Правоохранительные и специальные органы провели колоссальную работу. Ход расследования обсуждался в парламенте с участием депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, юридического сообщества. Огромный вклад во всестороннее рассмотрение обстоятельств тех дней и оказание правовой помощи задержанным внесли общественные комиссии, в состав которых вошли авторитетные правозащитники нашей страны. Все это позволило восстановить объективную картину произошедшего. В результате многочисленные участники беспорядков, которые поддались ложным призывам, но при этом не совершили тяжких преступлений, согласно моему указу были амнистированы", - заявил глава государства.
Он указал на то, что героизировать бандитов, радикалов и террористов ни в коем случае нельзя. Подчеркнул, что подлинные герои - это труженики предприятий, рабочие и фермеры, врачи и медсестры, учителя и преподаватели, ученые и деятели культуры, предприниматели и спортсмены.
В завершение президент напомнил, что январские события стали большим и трагическим уроком для всех.
Мы поняли, что стабильность - это залог благополучия и процветания. Увидели, что, если не беречь мир в стране, можно в один миг все потерять. Мы поняли, что нужно быть постоянно на страже нашей Независимости и государственности. Осмыслили истинный смысл мудрости "Жау жоқ деме, жар астында" ("Не говори, что нет врага, он за скалой"). Осознали, что превыше всего такие ценности, как согласие и единство. Поэтому мы всегда будем помнить о трагическом январе и его невинных жертвах. Только сплотившись воедино, мы сможем преодолеть любые вызовы и угрозы. Я как президент приложу все усилия для сохранения целостности государства и благополучия народа", - сказал президент.
Мемориал "Тағзым" построен на месте, которое было эпицентром трагических событий. Он представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Мемориал разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть - символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая - это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.
Авторы проекта - молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.
Во время январских событий погибло 238 граждан. С различными травмами было госпитализировано 3393 сотрудника правоохранительных органов.
Хронология январской трагедии в Казахстане.
23.12.2022, 08:12 97646
Правительство Казахстана утвердило новые подходы по решению проблем моногородов
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по развитию моногородов рассмотрены на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в настоящее время в республике насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 млн человек и действует 32 градообразующих предприятия. С 2015 по 2021 год объем промышленного производства в данных населенных пунктах вырос с 6,3 до 11,2 трлн тенге, что составляет 29% от общего показателя по стране.
На сегодняшний день сформирован пул из 86 "якорных" проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тысяч рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.
В целом для их дальнейшего развития предлагается увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем населенных пунктов, а также активизировать работу по реализации новых инвестиционных проектов.
Данные подходы были поддержаны. При этом Алихан Смаилов отметил необходимость усилить межведомственную координацию при выполнении утвержденных главой государства программ развития, а также актуализировать перечень наиболее перспективных "якорных" проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.
На заседании также рассмотрены актуальные вопросы в сферах железнодорожного машиностроения и агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
22.12.2022, 20:51 103336
Минэнерго: проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря в АО "KEGOC" состоялось выездное совещание Министерства энергетики РК с участием представителей ведущих энергетических организаций. На совещании были подведены итоги работы единой электроэнергетической системы (ЕЭС) за 2022 год, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В ходе совещания вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов отметил, что текущие проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно в рамках совместных усилий государственных органов и энергокомпаний. Вице-министр также сообщил, что в настоящее время на рассмотрение в парламент страны вносится большой блок законодательных поправок, предусматривающий изменения в сфере тепловой энергетики, рынка электрической энергии, в том числе запуск модели единого закупщика, а также балансирующего рынка.
Руководитель национального диспетчерского центра АО "KEGOC" в своем выступлении отметил, что в текущем году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году. При этом максимум потребления в 2022 году был зафиксирован в объеме 16 459 МВт, что является самым высоким показателем за всю историю Казахстана. Однако при таких нагрузках национальная электрическая сеть (НЭС) работала надежно, в штатном режиме.
Директор департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО "ФНБ "Самрук-Казына" Мухтар Тажигалиев сообщил, что для решения наиболее актуальных проблем фондом планируется реализовать ряд инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Это позволит не только решить назревшие вопросы отрасли, но и обеспечить энергонезависимость Республики Казахстан.
На совещании игроки рынка обсудили ряд актуальных вопросов отрасли, пути решения накопленных проблем.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?