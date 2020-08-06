Президент РК выразил соболезнования президенту Ливана

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Глава государства выразил соболезнования президенту Ливана в связи с произошедшим в порту Бейрута взрывом, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в телефонном разговоре с президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел РК обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.





В настоящее время на консульском учете в Ливане состоят 113 граждан Казахстана. В результате взрыва пострадало здание дипмиссии РК, консул получил ранения.

Напомним, мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Одной из основных версий трагедии стал взрыв хранившихся в порту 2700 тонн аммиачной селитры, доставленной по морю и конфискованной в 2014 году. Детонацию вызвали сварочные работы. Предположения о воздушном ударе или диверсии оказались несостоятельными.

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