Президент: Турция самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана   

В Казахстане действуют более 4300 компаний с турецким капиталом

Фото: Акорда

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Турция самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана, - В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Турция самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана, сообщает Акорда.





Глава государства, отметив значимость визита президента Турции в Казахстан, выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс укреплению многогранных отношений между странами и развитию тюркского мира.





Благодаря регулярным контактам сегодня успешно реализуются многие наши договоренности. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 54 процента и достиг 6,3 миллиарда долларов. Мы намерены увеличить этот показатель до 10 миллиардов долларов. Турция является одним из четырех основных торговых партнеров нашей страны. Также динамично развивается инвестиционное сотрудничество. В нашей стране действуют более 4300 компаний с турецким капиталом", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.









Он поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики. Он сообщил, что к юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу Анадолы, в Шымкенте - проспект и парк Турция, а в Алматы - памятник Мустафе Кемалю Ататюрку.





В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за прекрасную организацию юбилейного саммита Организации тюркских государств и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами.





Поздравляю Вас с успешным проведением саммита. Благодарю Вас за решение построить школу в районе Нурдагы провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения 6 февраля текущего года. Уверен, эта школа станет одним из символов турецко-казахского братства, которому будут верны и будущие поколения. В условиях нынешней глобальной и региональной ситуации тюркский мир должен поддерживать тесное взаимодействие. На саммите в Стамбуле в 2021 году мы начали процесс преобразований, было решено придать нашей организации сильную институциональную структуру. За это время были предприняты важные шаги. И этот процесс продолжается. Выражаю признательность за гостеприимство, которое вы оказали мне и моей делегации на родине наших предков", - отметил президент Турции.





Фото: Акорда





В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах. Президенты отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.





Дополнено 03.11.2023, 18.03





В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Казахстан Касым-Жомарту Токаеву электромобиль турецкого производства, сообщает пресс-служба главы государства.









Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - отметили в пресс-службе.



