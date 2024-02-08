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Президент: за пять лет Qarmet должен вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ
Фото: primeminister.kz
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что за пять предстоящих лет предприятие Qarmet должно вернуть статус одного из лидеров металлургии в Содружестве Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента РК.
Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятия.
У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу.
В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью", - добавил он.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
В январе председатель совета директоров АО "Qarmet" заявил о цели предприятия по увеличению объема производства и возвращению статуса одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ к 2028 году.
Для реализации намеченных целей планируется увеличение производства стали на 64% - до 5 млн тонн, железорудного концентрата на 88% - до 5 млн тонн и добычи угля на 47% - до 9 млн тонн в год.