Президенту доложили о работе по сокращению численности госслужащих

Фото песс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой о комплексных мерах, направленных на дальнейшее развитие государственной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту доложили о работе по сокращению численности государственных служащих и внедрении факторно-балльной шкалы. По словам руководителя профильного ведомства, пилотный проект по переходу на ФБШ позволил повысить привлекательность госслужбы и обеспечил повышение стабильности кадрового состава. В частности, число кандидатов на 1 вакантное место увеличилось в среднем в 2,6 раза. Глава государства указал на необходимость продолжить функциональный анализ внедрения новой системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по контролю качества оказания государственных услуг, внедрении системы непрерывного образования госслужащих, планах по введению института контрактных служащих.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено цифровизации кадровых процессов. Анар Жаилганова сообщила, что реализация цифровых решений позволит перейти на полностью безбумажный документооборот, снизить рутинную нагрузку на 53 процента, уменьшить количество документов на 83 процента. Президент отметил важность дальнейшей цифровизации системы государственной службы.

В завершение глава государства дал председателю Агентства ряд конкретных поручений.

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