Президенту доложили о развитии сферы дополнительного детского образования в Алматы  

В Алматы из 320 тысяч детей школьного возраста только 10% охвачены бесплатными творческими кружками и спортивными секциями

Фото: Акорда

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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил центр инновационного творчества для детей школьного возраста, расположенный в Наурызбайском районе Алматы, и ознакомился с информацией о развитии сферы дополнительного образования в городе, сообщает пресс-служба главы государства.





Заместитель акима Алматы Асем Нусупова доложила президенту о развитии сферы дополнительного образования. По ее словам, на сегодняшний день в городе функционирует 17 государственных учреждений дополнительного образования. Из 320 тысяч детей школьного возраста только 10% охвачены бесплатными творческими кружками и спортивными секциями. Во исполнение поручения главы государства по реализации программы "Строительство 100 современных дворцов школьников" в Алатауском районе построен еще один такой инновационный творческий центр.





Акорда





В центре функционируют творческие клубы и кружки различных направлений. В частности, действуют студии научно-технического, художественно-эстетического творчества, эколого-ботанического просвещения и профориентации.





В ходе посещения глава государства ознакомился с работой авиамодельного кружка, лаборатории возобновляемых источников энергии, виртуальной лаборатории и кабинета профориентации.





Акорда





Ознакомившись с работой центра, Касым-Жомарт Токаев побеседовал со школьниками и поздравил их с Днем защиты детей. Он отметил, что подобных центров для формирования творческих способностей, раскрытия таланта детей должно быть как можно больше по стране.





Президент призвал детей и дальше заниматься любимым делом. По его словам, это позволит им добиться больших успехов в жизни и признания в обществе. В завершение встречи глава государства пожелал детям успехов в учебе.





Акорда





В центре, расположенном в трехэтажном здании, одновременно могут заниматься свыше 1000 детей в различных кружках и спортивных секциях. Кроме того, работают кабинеты психолого-педагогической коррекции, дефектолога, логопеда, а также зрительный зал, рассчитанный на 300 мест, медиавыставка, интерактивная игровая площадка и коворкинг-зона.



