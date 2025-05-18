Президенту Казахстана исполнилось 72 года Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года, передает корреспондент агентства.
По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений, преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
Токаев также занимал должности премьер-министра РК, министра иностранных дел Казахстана, председателя сената. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ. 20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.
В 2022 году одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента.
Дополнено 17.05.2025, 14.15
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравлении.
Дополнено 17.05.2025, 16.09
Состоялись телефонные разговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств, сообщает Акорда.
В частности, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.
Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана", - заявили в пресс-службе.