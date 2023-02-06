05.02.2023, 09:09 42246
Президенты РК и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога
Фото: Акорда
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба Акорды.
Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Казахстана в Арабские Эмираты", - проинформировали в пресс-службе.
Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.
Напомним, в январе Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ.
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06.02.2023, 11:15 1976
Принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза поручил Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ, сказано в сообщении.
06.02.2023, 09:47 4546
В Казахстане проходит проверка сотрудников полиции
Фото: Polisia.kz
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В плане действий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы в 2023 году предусмотрена разработка механизма внедрения проверки на добропорядочность или Іntegrity check в правоохранительных и судебных органах. 11 января министр внутренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность.
По данным МВД, в первую очередь были проверены сотрудники и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.
На начальном этапе акцент сделали на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения. Также оценивались все детали: внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и тому подобное. Уже провели проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетісу", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что несмотря на короткий срок с момента запуска проекта, результаты проверок уже показали свою эффективность. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.
Как показала практика, такая форма работы и внимание к деталям при контакте с гражданами не только дисциплинировала личный состав, но и оказала высокий профилактический эффект.
В январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения.
К примеру, общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения только по Астане возросло до 23 800.
Это говорит о том, что полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности", - отмечают в полиции.
Кроме того, с началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. В январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в 3 раза.
В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования.
Поэтому напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. С начала года зарегистрировано уже 19 таких фактов, а также 44 факта оскорбления представителя власти. Призываем вас подчиняться законам и не допускать противоправных действий, в случае вымогательства незамедлительно сообщать в службу собственной безопасности МВД либо на телефон доверия 1402, - отметили в ведомстве.
06.02.2023, 08:52 6576
Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства по делам госслужбы
Фото: Агентство РК по делам государственной службы
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - сообщила пресс-служба Акорды.
Агентство осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.
Муксимов Салауат Силибаевич родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор PhD по профилю "Государственное и местное управление".
Трудовую деятельность начал с 2001 года.
2001-2005 годы - преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
2005-2013 годы - работал в аппарате сената парламента Республики Казахстан.
2013-2014 годы - руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".
В период 2015-2016 годы - занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С сентября 2016 по май 2018 года - директор департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С мая 2018 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.
С августа 2019 года по февраль 2020 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.
С февраля 2020 года по май 2021 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.
Последняя должность до назначения - директор департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл" и орденом "Құрмет".
Женат, воспитывает троих детей.
04.02.2023, 18:17 63631
В городе-спутнике Gate City подведены магистральные инженерные сети и строится жилой район
В правительстве рассмотрели ход реализации проекта G4 City
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел селекторное совещание по реализации проекта G4 City с участием представителей государственных органов, МФЦА "Астана", акимата Алматинской области, АО "Caspian Group".
В настоящее время на территории города-спутника Gate City подведены магистральные инженерные сети, начато строительство жилого района Коянкус", - сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, идет строительство порядка 70 многоквартирных домов общей площадью свыше 290 тысяч кв. метров в жилом районе Коянкус города-спутника Gate City. Завершение работ ожидается к концу 2024 года.
На сегодняшний день разработаны и утверждены 4 градостроительных документа, регулирующих развитие Алматинской агломерации:
- генеральный план пригородной зоны Алматы;
- межрегиональная схема Алматинской агломерации;
- комплексная схема градостроительного планирования территории Алматинской области;
- комплексная схема градостроительного планирования территорий Алматинской области, расположенных в зоне особого градостроительного регулирования (ЗОГР) Алматы до БАКАД.
Мониторинг реализации градостроительных проектов в пригородной зоне Алматы ведет акимат Алматинской области.
Напомним, на территории Алматинской области с 2008 года реализуется проект по развитию 4 новых городов-спутников G4 City. В прошлом году утвержден план организационных мероприятий по реализации проекта G4 City, который охватывает вопросы всестороннего развития, в том числе поднятые инвесторами во время их визита в Казахстан.
Согласно концепции, подписанной президентом Республики Казахстан, в долгосрочной перспективе проект будет развиваться в качестве интегрированного города, расположенного вдоль автомагистрали Алматы - Қонаев и состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туризм и развлечения.
Кроме того, в правительстве рассмотрели механизмы отказа от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства. Жамаубаев заслушал вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, руководителей управлений отраслевых министерств о проводимой работе по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства, а также реформированию тарифной политики в сфере ЖКХ.
По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики с учетом предложений Агентства по защите и развитию конкуренции разработать и внести в аппарат правительства проект дорожной карты по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, а также проект программы "Тариф в обмен на инвестиции".
04.02.2023, 17:31 67226
В Казахстане реализуется проект по внедрению платных трасс
На дорогах протяженностью 5,5 тысячи километров установлено порядка 100 арок контроля
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по развитию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением", - сообщила пресс-служба премьер-министра.
Отмечается, что в рамках I этапа на дорогах протяженностью 5,5 тысячи км установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами. В частности, на участках I категории протяженностью 1,5 тысячи км платность внедрена с ноября 2021 года. Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру.
По итогам совещания принято решение продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа. В первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.
Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров.
Кроме того, сегодня на совещании в правительстве рассмотрены меры по увеличению производства товарного газа. С участием руководителей Минэнерго, нацкомпаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и QazaqGaz обсуждены планы по разведке и разработке новых месторождений, реализации проектов в сферах переработки и газохимии, а также меры по стимулированию развития газовой отрасли в целом.
Также рассмотрены текущий производственный баланс действующих месторождений и потенциальная мощность перспективных участков.
По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений по реализации принятых решений.
04.02.2023, 17:11 68091
В Казахстане легализовано более 15 тысяч иностранных авто
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уже легализовано более 15 тысяч иностранных автомобилей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
На сегодня предварительно одобрены заявки 35 тысяч граждан, а также более 15 тысяч граждан зарегистрировали свои транспортные средства. Однако граждане, которые не смогли зарегистрировать свои автомобили, выражают недовольство. Напоминаем, что легализация продлится до 1 июля. Призываем всех к спокойствию. Каждая заявка рассматривается индивидуально и тщательно. Работы ведутся с другими исполнительными государственными органами и зарубежными коллегами по решению этих вопросов", - сказал Кайсар Султанбаев.
Также, по его словам, прорабатываются конкретные решения по автомобилям, не прошедшим таможенную очистку и не состоящим на учете ни в одном государстве. Также прорабатывается снятие с учета транспортного средства в стране регистрации.
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
03.02.2023, 20:47 102386
В Жамбылской области в 2023-2024 гг. планируют построить 30 медицинских объектов
Глава государства посетил новую поликлинику села Сарыкемер
Фото: пресс-служба Акорды
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент ознакомился с деятельностью новой поликлиники села Сарыкемер Байзакского района. Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в недавно построенном медицинском учреждении на учете состоит 125 тысяч человек, сообщает пресс-служба Акорды.
Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Жителям района медицинские услуги оказывают более 260 врачей, средних и младших медицинских работников.
В ходе осмотра отделения функциональной диагностики главе государства продемонстрировали работу новейших аппаратов компьютерной томографии, цифрового рентгена и цифровой маммографии.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области. В регионе в 2023-2024 гг. запланировано строительство 30 медицинских объектов, на которое выделено 5,2 млрд тенге.
В прошлом году заработная плата медицинских работников увеличилась на 20-30 процентов. В этом году запланирован рост в таком же объеме.
В 2023 году в Казахстане в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", реализуемого по поручению президента, планируется строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи, проведение капитального ремонта и реконструкции 12 центральных районных больниц. Наряду с этим национальным проектом предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 млн сельских жителей.
Ранее в селе Костобе глава государства посетил дом одного из местных жителей. Также в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района.
03.02.2023, 19:43 102471
МИОР подготовило закон о СМИ и поправки к нему
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство информации и общественного развития РК разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам СМИ.
Закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.
Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещается", - говорится в документе.
Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.
Основными принципами деятельности масс-медиа являются:
- обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;
- обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;
- равенство прав физических и юридических лиц;
- обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;
- обеспечение объективности;
- защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;
- добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;
- обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;
- создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;
- гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.
- содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;
- создание условий для развития институтов саморегулирования;
- соблюдение норм профессионального и этического поведения;
- обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;
- обеспечение равного доступа к информации;
- стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;
- обеспечение общественной безопасности.
Согласно закону, языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки. Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством РК о языках.
При этом предусматривается, что как минимум одна телепрограмма новостного характера в период с 16.00 до 22.00 местного времени должна выходить с сурдопереводом или переводом в виде субтитров. Это требование не распространяется на иностранные телеканалы.
Разработаны поправки в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа. В частности, в Бюджетном кодексе статья "Расходы республиканского бюджета" дополнена пунктами:
субсидирование средств массовой информации, направленных на поддержку и развитие периодичных печатных изданий;
субсидирование медиа замеров в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек;
субсидирование деятельности отечественных операторов спутникового телерадиовещания в части реализации оборудования физическим лицам в порядке, предусмотренном соответствующими правилами.
Как поясняют в МИОР, в последние годы в связи массовым развитием интернета наблюдается снижение спроса на периодические печатные издания.
В закон о рекламе вносится поправка о том, что ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью 18 часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с 18 часов местного времени. В действующем законе размещение социальных роликов предусмотрено только на обязательных телеканалах, теперь это будет касаться всех телеканалов без исключения.
В МИОР считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.
Ознакомиться с документом можно на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 17 февраля.
Ранее сообщалось, что действующий Закон РК "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа.
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