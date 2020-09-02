Приоритет нужно отдать массовому спорту - Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения, передает Kazakhstan Today.

В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции", - сказал президент.

Он отметил, что требуется возобновить деятельность "детских кружков", где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества.

Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети - это будущее нашего государства. Работу акимов будем оценивать и по этому критерию", - сказал Токаев.

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