Приоритеты председательства РК в ЕАЭС учитывают вызовы и возможности в новых условиях - Мамин

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором призвал усилить работу по объявленным Казахстаном приоритетам своего председательства в ЕАЭС в 2021 году, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев направил в адрес глав государств-членов союза обращение, в котором обозначены основные приоритеты в год председательства нашей страны. Они сформулированы с учетом 6-летнего опыта существования ЕАЭС и наиболее актуальных вызовов и возможностей в условиях новой экономической и социальной реальности", - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства отметил, что Казахстан на посту председателя в органах ЕАЭС сосредоточит внимание на придании нового импульса промышленной кооперации, устранению барьеров во взаимной торговле, полноценном использовании потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, всеобъемлющей цифровизации и расширении выхода на внешние рынки.

Сформированные и усилившиеся в рамках текущего кризиса тренды, в том числе смещение и разрушение формировавшихся десятилетиями производственных и транспортных цепочек, усиление фокуса на повсеместной цифровизации, ужесточение конкуренции за капитал и рынки сбыта, не являются краткосрочными. Они будут формировать условия на глобальных рынках на многие годы вперед и станут частью каркаса новой экономической реальности", - сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что предлагаемые Республикой Казахстан направления работы полностью соответствуют общим интересам стран ЕАЭС и отражают необходимость ускоренной трансформации экономической, производственной, торговой, институциональной структуры ЕАЭС в новых условиях.

В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, направленных на укрепление договорно-правовой базы Евразийского экономического союза. Заслушана информация ЕЭК о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, где представлены предложения по обеспечению их устойчивого экономического развития.

Обсуждены вопросы внутренней и внешней торговой политики ЕАЭС, в том числе совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

Утверждены концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС с планом мероприятий на 2021-2022 годы, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в животноводстве государств-членов ЕАЭС.

На пресс-конференции по итогам заседания премьер-министр РК сообщил, что Евразийская экономическая комиссия утвердила План мероприятий по реализации инициатив Казахстана, в котором определены 15 основных задач и 84 мероприятия. В текущем году запланирована реализация 57 мероприятий (в 2022-2025 годах - 27 мероприятий).

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