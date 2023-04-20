Глава государства предложил закреплять прокурорское сопровождение за значимыми инвестпроектами
Мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году был привлечен рекордный за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций - 28 миллиардов долларов. Однако наибольший объем вложений, более 43% от общей суммы, традиционно шел в горнодобывающий сектор, тогда как инвестиции в обрабатывающую промышленность составили всего пятую часть.
Поэтому нам нужна гибкая, адаптированная к нашим потребностям и реалиям налоговая политика, высокая мобильность и финансовая чистоплотность всех государственных служащих. Необходимо выстроить эффективную систему привлечения и, самое главное, "приземления" инвестиций. Зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения. Правительство продуктивно работает с крупными зарубежными партнерами в конкретных отраслях, но надо наращивать усилия. Необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов и инвестиционных проектов каждого региона", - считает глава государства.
Президент предложил закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры за каждым значимым инвестиционным проектом. Это, по его мнению, позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение.
Такая мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей. Считаю, что все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Также он обратил внимание на необходимость переориентировать налоговые льготы на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта.
Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, ее индустриализации и в конечном счете привлечению инвестиций. Акимы всех уровней должны повседневно думать о привлечении инвестиций и создании рабочих мест, а правительство обязано им помогать в этом. С другой стороны, как я всегда говорил, налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой. Например, сегодня в Казахстане имеется множество месторождений твердых полезных ископаемых, которые при текущем налогообложении разрабатывать экономически нецелесообразно и невыгодно. Сырье просто лежит в земле, зачастую рядом с моногородами, хотя могло бы использоваться на благо граждан. Почему бы по примеру сложных нефтегазовых месторождений не облегчить для таких малорентабельных новых проектов налоговое бремя в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей, выполнение соцобязательств? Правительству нужно заняться этой работой и учесть ее при разработке новой налоговой политики", - поручил Токаев.
Президент отметил, что разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растет взаимное недоверие между государствами.
Все это - новая нормальность, а скорее - ненормальность мировой экономики. Природная рента больше не является устойчивым источником благосостояния страны", - высказался глава государства.
Он подчеркнул, что показатели темпа роста экономики страны не должны внушать удовлетворения и оптимизма и нужно искать дополнительные источники роста.
Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в "ловушке среднего дохода". Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами. По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов", - отметил президент.
Он напомнил, что страна наблюдает небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика. При этом президент отметил, что инфляция в Казахстане имеет также монетарный характер. Поэтому к решению вопросов инфляции должен полноценно подключиться Национальный банк.
Задача контроля инфляции первоочередная для Национального банка и правительства. Ожидаю слаженной и профессиональной работы", - сказал Токаев.
В своем выступлении президент обратил внимание, что основной объем производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны.
Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые необходимо ввести в первой половине этого года. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Это задача нового порядка. Актуальным остается вопрос локализации отечественных предприятий. Уровень локализации следует неуклонно повышать, идти от простого к сложному. Такие примеры уже имеются, но есть также факты подмены понятий за счет ложной локализации. Это ведет к субсидированию импорта, что нежелательно. Нам нужна подлинная индустриализация", - заявил глава государства.
По его мнению, критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Вместе с тем за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес. При этом мы знаем, что у банков деньги есть и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей. Поэтому, помимо перенастройки работы самих банков, нужно усилить цифровизацию денежных потоков и интеграцию информационных систем банков и органов госдоходов. Это позволит укрепить доверие банков к бизнесу, особенно малому и среднему", - убежден президент.