Проект новой политической платформы AMANAT обсуждают в четырех тысячах первичных партийных организаций

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Члены более 4000 первичных партийных организаций AMANAT по всей стране обсуждают проект новой политической платформы партии. Также в ходе заседаний ППО избираются делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К примеру, акушерка Алматинского городского родильного дома № 4 Тамара Хван, выступая на собрании первичной партийной организации "Денсаулык", отметила важность таких направлений, как благополучие семьи и здоровье нации.
Партийцы регулярно отражают в своих программных документах и инициативах работу по повышению качества здравоохранения, на деле демонстрируя заботу о благополучии наших граждан", - поделилась Тамара Хван.
В свою очередь член первичной партийной организации "Кызылординское отделение магистральной сети" Сабыр Бимухамедов отметил, что новый программный документ объединяет точки зрения и мнения большинства партийцев.
Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно документа через сбор предложений со всех регионов и социологический опрос. В целом отрадно, что AMANAT, являясь главной политической силой страны, продолжает отстаивать интересы каждого гражданина", - добавил Сабыр Бимухамедов.
В Павлодаре члены ППО на базе трамвайного управления города совместно с депутатами областного маслихата от партии акцентировали внимание на том, что приоритетом платформы является благосостояние каждого гражданина.
У нас нет времени для того, чтобы сидеть и изучать целые тома документации. Для нас важна простота и доступность, и проект новой политической платформы как раз отвечает этим принципам. Могу сказать, что для нас очень важно, что главенствующим в направлении работы партии остается человек и его благосостояние", - поделился мнением сотрудник предприятия "Трамвайное депо имени Д. Махмудова" Сайлаубек Асыханов.
Член фракции AMANAT в областном маслихате Серик Джартыбаев подчеркнул, что новый документ отражает тысячи мнений рядовых партийцев.
Для меня, как директора местного колледжа информационных технологий, важно, что особое внимание в платформе уделено вопросам сферы образования на всех уровнях, начиная с дошкольного воспитания наших детей. Вся политическая платформа партии AMANAT направлена на построение справедливого Казахстана", - сказал Серик Джартыбаев.
В Карагандинской области руководитель ППО "Государственный архив" Елена Черная подчеркнула, что новая платформа - главный идеологический документ партии AMANAT, отвечающий современным реалиям.
Платформа содержит в себе видение будущего, ориентиры развития, принципы. Она делает нас еще на один шаг ближе к построению более справедливого Казахстана", - сказала Елена Черная.
По итогам заседаний ППО также избраны делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии.
Напомним, 6 октября в городе Астане состоится внеочередной XXIV съезд партии AMANAT. В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны.