Прокуратура Павлодарской области выявила факты уклонения от уплаты налогов на полмиллиарда тенге

Рассказать друзьям

Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые проекты детальной планировки (ПДП), утвержденные акиматом Алматы, исключают точечную застройку. Новые ПДП разработаны в соответствии с генеральным планом города до 2040 года, в котором заложен принцип перехода от моноцентричной модели развития мегаполиса к полицентричной, сообщает пресс-служба акимата.





В управлении городского планирования и урбанистики подчеркнули, что в новых ПДП впервые в практике казахстанского градостроения применяется квартальная застройка разумной плотности и красные линии всех улиц. Это исключает хаотичную и точечную застройку и упорядочивает иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и при новом строительстве.





При этом в каждом ПДП учтена плотность населения, а также коммунальная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура.





Напомним, что по генеральному плану плотность застройки Алматы ниже требуемой по нормативам для крупнейших городов. Кроме того, акимат города ведет планомерную работу по предотвращению застройки предгорий и обеспечению сейсмобезопасности строительства.





На участках, где крутизна склона превышает 15 градусов, строительство малоэтажных многоквартирных зданий также запрещено. Эта норма предотвращает застройку предгорий.





Этажность жилых зданий южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, западнее ВОАД не должна превышать 9 этажей.





Эти и другие градостроительные ограничения снижают плотность застройки и повышают безопасность.





В целом ПДП направлены на создание устойчивого и функционального городского пространства. Они устанавливают основные направления градостроительного зонирования, красных линий, резервирования территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети, трассировки инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения территорий.





Ранее запретить строительство объектов выше двух этажей в предгорьях Алматы предложил депутат.



