Прорабатывается возможность внеконкурсного поступления на госслужбу в РК выпускников ведущих зарубежных вузов

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Агентством по делам государственной службы (АДГС) прорабатывается возможность внеконкурсного поступления на госслужбу выпускников PhD ведущих зарубежных вузов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова в ходе III форума молодых ученых "Burabay forum: международное сотрудничество Казахстана", в данное время в стране формируют президентский кадровый резерв из числа новых молодых управленцев.

"Требуется обновление управленческого состава руководителями новой формации, способными оперативно принимать решения и быстро адаптироваться к новым условиям и современным вызовам. Отбор планируется проводить среди представителей всех секторов экономики, не только из государственных служащих. Агентством в настоящее время прорабатывается также возможность внеконкурсного поступления на государственную службу выпускников PhD ведущих зарубежных вузов и кандидатов, имеющих стаж работы в международных и транснациональных организациях", - сказала Анар Жаилганова.

По ее словам, существенный вклад в развитие казахстанской науки, а также в международное сотрудничество, в том числе со странами СНГ, вносит Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Зарубежное сотрудничество Академии подкрепляется обучением международных слушателей. С 2009 по 2019 учебный год степень магистра получили 71 иностранный государственный служащий. В целях обмена опытом в сфере государственного управления и государственной службы Академия активно сотрудничает с зарубежными учебными заведениями и международными организациями, участвует в исследовательских проектах ПРООН, ЮНИСЕФ и других международных организаций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства