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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Агентство по противодействию коррупции совместно с МЧС провели промежуточную оценку принимаемых мер по превенции коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи руководитель службы превенции Антикоррупционной службы Саян Ахметжанов отметил тренд снижения количества коррупционных правонарушений в этой сфере после 4-летнего стабильного роста, сообщает пресс-служба Антикора

В 2022 году в сфере чрезвычайных ситуаций зарегистрировано 10 коррупционных преступлений, осуждено 3 человека.

Причиной положительных изменений послужили результаты анализа коррупционных рисков, проведенного в 2017 году в деятельности ведомства в бытность Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Между тем, по словам Ахметжанова, ключевые проблемы все еще остаются. Об этом свидетельствуют результаты антикоррупционного мониторинга и социологического исследования Transparency Kazakhstan, согласно которому проверка противопожарной сигнализации входит в топ-10 коррупционных поводов, по мнению предпринимателей.

Имеются коррупционные риски, в частности в возможности выдачи положительного акта проверки, незаконного покровительства бизнеса, непривлечения к административной ответственности.

Антикоррупционная служба призвало министерство и членов общественного совета ведомства использовать все имеющиеся механизмы в превенции коррупции, в том числе за счет реализации проектов в рамках типового базового направления № 4 "Предупреждение и противодействие коррупции".

В свою очередь председатель общественного совета МЧС Диханбек Сатылганов акцентировал внимание на дальнейшем совместном взаимодействии в работе по предупреждению коррупционных проявлений, а также поблагодарил сотрудников Агентства по противодействию коррупции за участие в мероприятии.