Пшембаев назначен внештатным советником президента РК

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Распоряжением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева внештатным советником президента РК назначен Мейрам Пшембаев, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, сообщили в пресс-службе союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пшембаев Мейрам Кудайбергенович родился 29 октября 1959 года в Павлодаре. Имеет степень доктора экономических наук, академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

С марта 2004 года по настоящее время Мейрам Пшембаев является председателем правления Союза машиностроителей Казахстана.

С 2013 года является председателем Комитета машиностроения и металлообработки при президиуме НПП РК "Атамекен".

С 2007 по 2021 года был депутатом мажилиса парламента РК IV, V, VI созывов.

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