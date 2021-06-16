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Пшембаев назначен внештатным советником президента РК

15.06.2021 12583
Пшембаев назначен внештатным советником президента РК
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Распоряжением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева внештатным советником президента РК назначен Мейрам Пшембаев, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, сообщили в пресс-службе союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пшембаев Мейрам Кудайбергенович родился 29 октября 1959 года в Павлодаре. Имеет степень доктора экономических наук, академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.
 
С марта 2004 года по настоящее время Мейрам Пшембаев является председателем правления Союза машиностроителей Казахстана.
 
С 2013 года является председателем Комитета машиностроения и металлообработки при президиуме НПП РК "Атамекен".
 
С 2007 по 2021 года был депутатом мажилиса парламента РК IV, V, VI созывов.
 

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