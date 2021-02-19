Путин согласился со всеми предложениями Токаева в отношении развития ЕАЭС

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана выразил удовлетворенность взаимодействием двух стран в противодействии пандемии. Запущено производство вакцины "Спутник V" в Караганде, достигнуты договоренности между правительствами о поставках российской вакцины в Казахстан.

Во исполнение достигнутых договоренностей и поручений правительства тесно взаимодействуют друг с другом, принимаются конкретные решения. Принято решение о том, что в этом году Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в Кокшетау. Что касается формы проведения мероприятия, то конкретное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Владимир Путин выразил согласие со всеми предложениями Касым-Жомарта Токаева в отношении дальнейшего развития ЕАЭС, укрепления его потенциала и авторитета. Президенты условились работать в тесном контакте друг с другом для решения проблем, возникающих в деятельности данного интеграционного объединения.

В ходе беседы также было поддержано предложение о продолжении совместной работы в энергетической сфере с учетом современных тенденций и вызовов на международных рынках.

Главы государств выразили удовлетворение по поводу совпадения позиций и точек зрения в отношении ключевых проблем двустороннего сотрудничества и Евразийской интеграции.

Ранее Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, находящегося в Нур-Султане с рабочим визитом.

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