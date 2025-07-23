Пьяные за рулем, без госномеров и страховки: о самых грубых нарушениях мопедистов рассказали в МВД

Фото: КазМунайГаз

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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило долгосрочную концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, направленную на повышение конкурентоспособности сектора в условиях глобального энергетического перехода, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Документ предусматривает инвестиции в модернизацию инфраструктуры, расширение экспорта и интеграцию устойчивых практик, что позволит стране укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии", - говорится в сообщении.





Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше. Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90-95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.





Центральным элементом концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое - с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%", - сообщили в Минэнерго.





В документе отражена необходимость адаптации к глобальным вызовам, включая рост спроса на нефтепродукты в Азии, прогнозируемый на уровне 2-3% ежегодно до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), и давление декарбонизации. Казахстан планирует интегрировать принципы ESG в отрасль, а также переход на возобновляемые источники энергии в производстве.





Ключевые приоритеты стратегии включают:





Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5-2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.

Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.

Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.

Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест.

Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерства с международными компаниями для обмена технологиями.





Разработка концепции велась при участии государственных органов, фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "КазМунайГаз", ассоциации KAZENERGY и отраслевых экспертов. Документ соответствует четырем целям устойчивого развития ООН, включая ЦУР 8 (достойный труд и экономический рост), ЦУР 9 (инновации и инфраструктура), ЦУР 12 (ответственное потребление) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата).





В ведомстве считают, что стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 млрд баррелей. В контексте глобального сдвига к "зеленой" энергии, это позиционирует страну как регионального лидера в переходе от сырьевого экспорта к высокотехнологичной переработке, потенциально повышая устойчивость экономики к колебаниям цен на нефть. Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.