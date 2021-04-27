Токаев встретился с автором проекта Qazaq Republic

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял автора проекта Qazaq Republic Сакена Жолдаса, который рассказал о развитии бренда и реализации новых проектов и разработок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сакен Жолдас рассказал президенту о работе отечественного бизнеса в условиях пандемии, о решении проблемных вопросов предпринимателей и их поддержке со стороны государственных структур, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы также были озвучены предложения по формированию современной казахстанской айдентики.

Глава государства отметил, что государство придает особое значение вопросам развития креативной индустрии в стране.

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