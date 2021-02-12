Рабочая группа высокого уровня определит механизмы обеспечения безопасности данных в ЕАЭС

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today -В Евразийском экономическом союзе может быть создана рабочая группа по вопросам цифровой трансформации на уровне глав профильных ведомств. В первую очередь рабочая группа займется регуляторикой в сфере оборота данных, передает Kazakhstan Today.

С такой инициативой выступил член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян в ходе панельной сессии "Цифровая повестка в Стратегии ЕАЭС до 2025 года", которая прошла в рамках цифрового форума "Digital Almaty 2021".

В Евразийском экономическом союзе одобрена Стратегия развития до 2025 года, в ней отражены ключевые меры и механизмы, необходимые для достижения целей и задач Союза. Одним из Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года является формирование цифрового пространства Союза, цифровых инфраструктур и экосистем. Вопрос проработки Международного договора об обороте данных в Союзе занимает важное место в цифровой повестке. Сегодня технологии быстро внедряются, а регулятивная часть подтормаживает. Одно из самых узких мест для развития масштабных проектов в ЕАЭС - вопрос оборота данных", - сказал Гегам Варданян.

По мнению министра ЕЭК, необходимо определение четких подходов к разделению данных, а именно: какими целесообразно обмениваться в рамках интеграционных процессов, а какую информацию следует хранить исключительно на стороне государства-члена. Также следует выработать механизмы обеспечения безопасности данных (например, обезличивание), которые могут помочь расширить перечень видов информации для обмена.

Участники круглого стола поддержали инициативу, обозначив заинтересованность в сотрудничестве в области обмена данными в рамках Евразийского экономического союза.

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян сообщил, что в Армении проводится большая работа в этом направлении.

Так, в Республике Армения действует закон о защите персональных данных, также создано Агентство защиты персональных данных Министерства юстиции РА. Для нас вопрос об организации обмена данными в рамках ЕАЭС является актуальной задачей, и с нашей стороны мы готовы на рабочем уровне обсуждать подходы к их решению", - сказал министр.

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган отметил растущую роль обмена данных и схожесть подходов в странах ЕАЭС по дискуссионным и проблемным вопросам.

В рамках Союза мы могли бы обсудить какой-то общий законодательный акт по обмену данными", - заявил Шульган.

По его мнению, существует немало возможностей для взаимодействия в рамках ЕАЭС. В том числе за счет использования обезличенных данных как одного из способов их защиты.

Что касается создания рабочей группы, то она могла бы стать инструментом, который будет эффективно решать вопросы, требующие оперативного рассмотрения", - подчеркнул Шульган.

Как подчеркнул заместитель директора государственного предприятия "Центр электронного взаимодействия "Тундук" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызстана Азамат Буржуев, в условиях ускоренной цифровизации персональные данные представляют большую коммерческую ценность. Но есть неурегулированные вопросы, в которых важно определиться. При этом большой массив информации накапливают крупные трансграничные компании.

Нам надо думать о том, как защитить наших граждан и обеспечить цифровой суверенитет. В масштабах одного Кыргызстана это тяжело решить. А вот в масштабах ЕАЭС было бы проще говорить с крупными корпорациями", - заявил Азамат Буржуев.

Также, по его словам, принципиально важно определить парадигму по защите самих данных или каналов связи, что неизбежно потребует технологических затрат.

Пандемия показала, что во главе угла стоит информационный обмен. При помощи ЕЭК мы могли бы организовать очень эффективный информационный обмен, оптимизировав экономические процессы", - полагает Буржуев.

Участники сессии затронули возможность формирования альянса для переговоров с международными провайдерами по обязательствам в сфере персональных данных.

Оборот персональных данных внутри ЕАЭС может породить новый большой рынок. В первую очередь это обезличенные данные и некая аналитика на их базе, считает вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Казахстана Асхат Оразбек.

Мы готовы к сотрудничеству по обмену обезличенными персональными данными. Что касается необезличенной информации, передать ее третьим лицам, согласно законодательству Республики Казахстан, можно только с разрешения самих граждан. У нас достаточно четкий подход - персональные данные должны храниться на территории Казахстана. К межгосударственному информационному обмену мы готовы в рамках общих процессов ЕАЭС, это уже реальность", - сказал Асхат Оразбек.

По его мнению, в ЕАЭС важно проводить гармонизацию законодательства в целом и точечную работу по персональным данным.

Какую-то часть рынка мы просто не должны затрагивать. Но есть вопрос крупных интернет-провайдеров. Предлагаю сформировать альянс в рамках Евразийского экономического союза, прийти к некоему соглашению, которое позволит нам пригласить их к сотрудничеству в части размещения персональных данных наших граждан на территории ЕАЭС. Ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Армения, ни Беларусь не смогут по отдельности решить этот вопрос. Но вместе, думаю, это нам вполне по силам", - резюмировал Асхат Оразбек.

Как считает Гегам Варданян, одним из стимулов для интеграционного объединения может стать соглашение об обороте данных, а также использование регулятивных "песочниц".

Принятие Соглашения о регулировании трансграничного оборота данных в ЕАЭС позволит создать общий рынок оборота данных как основы развития по всем направлениям сотрудничества, развития "экономики данных" и реализации проектов в рамках цифровой повестки. Соглашение позволит создать общие механизмы защиты прав участников оборота данных. Мы предлагаем выработать согласованные требования", - заключил министр ЕЭК.

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