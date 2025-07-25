Работу школьных лагерей и загородных центров будут лицензировать в Казахстане

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KEGOC" представило Министерству энергетики РК отчет об итогах деятельности за первое полугодие 2025 года, подтвердив стабильную работу Национальной электрической сети (НЭС) на фоне растущего спроса, сообщает пресс-служба компании.





За отчетный период потребление электроэнергии в стране выросло на 3% и достигло 61,8 млрд кВтч. KEGOC увеличил объем передачи энергии на 7,3%. Для подготовки к предстоящему отопительному сезону компания планово ведет ремонтную кампанию на 577 объектах.





Согласно прогнозам, к 2031 году Казахстан может столкнуться с ростом потребности в электрической мощности до 4,8 ГВт.





Для опережающего развития инфраструктуры KEGOC реализует беспрецедентную инвестиционную программу. Исторический проект по объединению энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны находится в активной фазе. Строительство линии 500 кВ протяженностью более 600 км впервые соединит все регионы в единую, более устойчивую и управляемую сеть.





Модернизация сетей в южных, густонаселенных регионах увеличит пропускную способность транзита Север - Юг на 440 МВт, что критически важно для покрытия растущего спроса и интеграции новых электростанций.





Начат проект строительства линии постоянного тока Север - Юг, эта мощная артерия станет основой для интеграции будущей АЭС и крупных массивов возобновляемых источников энергии.





Для защиты Астаны от перебоев с электроэнергией будет построена новая цифровая подстанция 500 кВ, которая создаст второй независимый центр питания для города.





В долгосрочной перспективе (до 2035 года) KEGOC планирует построить и реконструировать более 17 000 км линий электропередачи. Эта работа полностью синхронизирована с планами правительства по вводу 26 ГВт новых генерирующих мощностей.





По четырем крупным проектам сроки реализации уже были сокращены, что подчеркивает высокий приоритет, присвоенный правительством вопросам энергетической безопасности.