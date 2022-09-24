Разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 млрд долларов США - Генпрокуратура

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АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 млрд долларов США. Это было отмечено на 20-м юбилейном заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главной темой встречи стал обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов.
Отмечено, что транснациональная экономическая преступность является глобальной угрозой, которая не только посягает на безопасность, но и подрывает стабильность, прозрачность и эффективность финансовых систем. По данным международных экспертов, ежегодная разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 миллиардов долларов США. Не исключено, что часть этих денежных потоков идет на криминальные цели, в том числе на финансирование терроризма и экстремизма", - проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов, преступность ежегодно наносит непоправимый ущерб экономикам наших стран. Только тесное взаимодействие и совместная работа могут создать непреодолимую преграду подобным вызовам.
В рамках обсуждения делегаты были едины во мнении о необходимости наращивания партнерства правоохранительных органов государств - членов ШОС и объединения усилий в улучшении коммуникаций для эффективной работы по противодействию транснациональным экономическим преступлениям.
По итогам мероприятия руководителями генеральных прокуратур подписан протокол заседания, определяющий приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом по вопросам возврата похищенных активов.
После подписания протокола Берик Асылов провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами по вопросам дальнейшего развития международного сотрудничества.