Разработать новую политику конкурентности намерены в правительстве Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены новые подходы к развитию конкуренции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Проект Закона по вопросам развития конкуренции представил председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, сообщает пресс-служба главы правительства.

Законопроект предусматривает новые подходы в развитии конкуренции, направленные на расширение конкурентной среды в базовых отраслях экономики, а также функционирования рынков связи, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, услуг аэропортов, АПК, угля, фармацевтики, строительства и других товарных рынков", - сообщили в пресс-службе.

Проект закона направлен на устранение административных и экономических барьеров, препятствующих развитию конкуренции. Реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит в ближайшей перспективе снизить долю участия государства в экономике страны до 14%.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что честная конкуренция является одним из основных принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс страны. Поэтому очень важно сформировать новую долгосрочную политику конкурентности. Это требует создания более совершенных условий для конкуренции и широкого применения инструментов "мягкого права", что позволит снизить риски нарушения законодательства", — сказал на заседании Аскар Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие конкуренции должно осуществляться путем распространения инструментов биржевой торговли и расширения условий доступа к ключевым инфраструктурным мощностям. Глава Правительства отметил, что необходимо пересмотреть нормы регулирования деятельности государственных и частных операторов в различных сферах. Агентству по защите и развитию конкуренции поручено внести проект закона по вопросам развития конкуренции в парламент.

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