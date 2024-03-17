15.03.2024, 15:44 59791
Путь развития казахского языка лежит через просвещение - Токаев
Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни
Фото: Акорда
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка, заявил на третьем заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.
С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что на сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература.
Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела", - уточнил президент.
Он особо отметил деятельность международного общества "Қазақ тілі", которым управляют представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханұлы.
Мною была поддержана инициатива создания эндаумент-фонда Qazaq tili. Это благое начинание было подхвачено многими состоятельными гражданами нашей страны. Выражаю признательность всем, кто проявил деятельное участие, поддержав данный проект. Уверен, что другие обеспеченные и неравнодушные люди также внесут свою лепту в пополнение фонда", - призвал глава государства.
Он также подчеркнул значение креативной индустрии в развитии казахского языка. По словам президента, необходимо максимально эффективно применять новые подходы и инструменты в его изучении.
Нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий. К сожалению, неразборчивое использование интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей. Мы прежде всего должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что книги должны быть доступны читателям, и напомнил, что на прошлогоднем заседании курултая в Туркестане говорилось о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах.
В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом для развития этой сферы нужны другие комплексные меры", - уточнил президент.
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16.03.2024, 14:01 30756
В Мангистауской области принудительно снесли пять строительных объектов
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Актау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауском областном суде состоялся круглый стол на тему "Возвращение земель государству", сообщает Lada.kz.
В ходе совещания стало известно, что на сегодня по 29 из 32 поданных исков приняты решения о сносе построек.
В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда.
Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение конкретных мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.
Напомним, в ноябре 2023 года незаконно построенный на побережье таунхаус снесли в Актау. Трехэтажный дом возводили в жилом массиве "Приморский-1" без разрешительных документов.
Также в ноябре 2023 года в Актау судом было вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.
16.03.2024, 09:43 39731
В Казахстане создадут информационную систему промышленности
Внедрение системы планируется в два этапа
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Министерства промышленности РК вице-министр Жаннат Дубирова рассказала о внедрении проектного подхода и определении портфелей проектов по каждой отрасли, а также о планах министерства на 2024 год, сообщает пресс-служба ведомства.
Мы начали создание национальной информационной системы промышленности, которая должна охватить все отрасли промышленности и стать площадкой взаимодействия с предприятиями, а также формирования аналитики данных, интеграции с информационными системами государственных органов по приему-передаче информации и генерирования новых данных для принятия решений по развитию промышленности", - сказала вице-министр.
Внедрение системы планируется в два этапа, в 2024 году в рамках первого этапа планируется провести основные работы по разработке и пилоту, а в 2025 году будет полностью завершена оцифровка и система будет введена в эксплуатацию.
По поводу блока строительства вице-министр выделила необходимость создание цифровой экосистемы строительной отрасли, а также рассказала о планах по разработке информсистемы для обеспечения централизованности и системности сбора данных ЖКХ.
15.03.2024, 20:15 66811
Запущены пилотные проекты по "окрашиванию денег" - Антикор
Определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе обсудили реализацию поручения президента по масштабированию пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
7 февраля на расширенном заседании правительства глава государства поручил масштабировать проекты по маркированию и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. В этом направлении внедрение механизма "окрашивания денег" в процессах освоения бюджетных средств было заложено в концепции антикоррупционной политики, утвержденной указом президента РК.
Механизм будет реализован на основании платформы цифрового тенге, которая внедряется Национальным банком во взаимодействии с казначейством Министерства финансов.
Для реализации пилотного внедрения "окрашивания денег" определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер - строительство дорог, использование выделенных средств СПК и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.
Пилотное апробирование начнется с отдельных участков дорог республиканского значения, в одном из областных СПК и по инвестиционным субсидиям, выделяемым АО "КазАгроФинанс".
15.03.2024, 18:38 70361
Президент высказался о похищении невест и черных одеяниях
Токаев призвал противодействовать религиозному экстремизму и архаике
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Национальном курултае глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане стало много закутанных в черные одеяния людей, сообщает пресс-служба Акорды.
Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас. Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Все об этом знают", - сказал президент.
Он добавил, что облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом.
Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность", - подчеркнул Токаев.
Глава государства также коснулся темы похищения невест.
В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки", - сказал президент.
Он добавил, что необходимо противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для Казахстана ислама.
15.03.2024, 18:24 71266
Герб Казахстана слишком сложен для восприятия - Токаев
Фото: gov.kz
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Национальном курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба, сообщает пресс-служба Акорды.
Насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что то же самое относится и к государственному гимну.
В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана", - сказал президент.
15.03.2024, 17:32 73706
Национальный курултай: что поручил правительству Токаев
Фото: Акорда
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект, заявил на заседании третьего Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.
Он поручил правительству реализовать в текущем году 4 масштабные инфраструктурные инициативы:
- Запустить новую льготную жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров со ставкой по займу для социально уязвимых категорий не более 7 процентов. Наряду с этим кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.
- Полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников, модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей и увеличить уровень газификации населенных пунктов. Для этого необходимо модернизировать не менее 1700 километров сетей, и сделать доступным голубое топливо для более чем 300 тысяч граждан.
- Последовательно развивать транзитные коридоры и стимулировать внешнеторговый оборот, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии. Для этого президент предлагает строить логистические центры и складские помещения, наращивать строительство железнодорожных линий, укреплять инфраструктуру морских перевозок, проводить гибкую тарифную политику, а также продолжить строительство и реконструкцию около 12 тысяч километров автомобильных дорог.
- Развивать IT-технологии. До конца года в Казахстане планируется создать суперкомпьютер и запустить новый дата-центр. Также Токаев напомнил о намерении построить волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря. Этот проект позволит проложить еще один цифровой коридор между Европой и Азией.
Также президент объявил, что четвертое заседание Национального курултая пройдет в следующем году в Кокшетау.
На курултае Токаев также обозначил пять социальных пороков, которые следует искоренить в Казахстане.
15.03.2024, 16:39 76441
Пять социальных зол Казахстана назвал глава государства
Фото: Акорда
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пять социальных зол, с которыми нужно бороться казахстанскому обществу, обозначил на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Одной из главных проблем Казахстана глава государства назвал наркоторговлю, которая стала настоящей эпидемией.
Только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тысячи преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение. Мы должны, не теряя времени, активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно", - подчеркнул Токаев.
Он предложил максимально усилить ответственность за производство синтетических наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям, и попросил парламент поддержать данную инициативу.
Также президент напомнил о борьбе с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи.
В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", - заявил глава государства.
Еще одно социальное зло, по мнению Токаева, - лудомания.
По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки. Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей. Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино", - рассказал глава государства.
Он поручил правительству утвердить комплексный план по борьбе с лудоманией, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. Соответствующий законопроект уже подготовлен партией Amanat, парламенту поручено принять его до конца текущей сессии.
Другая тревожная тенденция - рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии.
В нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта. Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой", - добавил президент.
Еще одно крайне негативное явление, по его словам, - вандализм.
К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?" - задался вопросом глава государства.
Пятым пороком казахстанского общества он назвал расточительство, из-за которого богатства страны пускаются по ветру.
Взять к примеру водный вопрос - откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода - это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна", - отметил Токаев.
Он добавил, что дело не только в материальной расточительности, но и в духовной, из-за которой бесценное время уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела.
Только избавившись от всех этих пороков, мы сформируем новое качество нации, выведем страну на новый уровень развития. Представители интеллигенции, средства массовой информации, неправительственные организации должны все вместе противостоять указанным социальным порокам. Это долг каждого гражданина и всего общества, поскольку данный вопрос напрямую касается будущего нашей нации", - отметил президент.
Он также назвал ключевые идеологемы и базовые ориентиры Казахстана.
Повторю их еще раз: это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Считаю, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке. Всем уполномоченным государственным органам необходимо пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой", - резюмировал глава государства.
15.03.2024, 15:55 77941
Включить плато Устюрт и подземные мечети в список ЮНЕСКО поручил президент
Фото: stranabolgariya.ru
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Включить плато Устюрт и подземные мечети в список всемирного наследия ЮНЕСКО поручил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая.
В прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение", - заявил глава государства.
Одним из таких объектов Токаев считает плато Устюрт.
Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры", - отметил президент.
В числе удивительных достопримечательностей Западного Казахстана он также назвал подземные мечети.
На западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие", - подчеркнул Токаев.
Он поручил уполномоченным органам совместно с национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент также выступил в защиту петроглифов в урочище Ешкиольмес, которые разрушаются из-за действий строительных компаний.
Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес - одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", - заявил Токаев.
Он также поручил навести порядок в археологической деятельности. По его словам, острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии, которые за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения.
В этой же плоскости лежит проблема так называемых черных археологов. За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира", - возмутился глава государства.
По его словам, ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки.
Следует усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия. Важно активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев. Если такая возможность отсутствует, необходимо сделать для отечественных музеев их точные копии. Думаю, члены курултая, являющиеся депутатами мажилиса от разных фракций, приложат усилия для решения этих вопросов", - резюмировал Токаев.
Ранее общественники писали об уничтожении уникальных петроглифов на хребте Кызылтас близ Талдыкоргана из-за взрывов, которые проводит компания ТОО "Темiрбетон". Они потребовали остановить хозяйственную деятельность в районе Кызылтаса до завершения исследований.
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