Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll

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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная - 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.





По результатам exit-poll, проведенного Институтом комплексных социальных исследований - Астана (ОФ ИКСИ "СОЦИС-А"), 69,8% избирателей от числа опрошенных проголосовали за строительство АЭС в Казахстане и 30,2% избирателей не согласны.





Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований - Астана" по заказу АО "Агентство "Хабар" 6 октября 2024 года, в день проведения республиканского референдума, провел предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике exit-poll на выходе из участков для голосования.





По словам аналитика частного фонда Алибека Тажибаева, с помощью методики непрерывного потока было охвачено 283 519 проголосовавших граждан на 189 участках Республики Казахстан. Задавался вопрос о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"





Результаты exit-poll следующие: заявили о том, что проголосовали "за" строительство АЭС 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что выразили свое несогласие 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%. Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%", - сказал Алибек Тажибаев.





Институт Евразийской интеграции провел исследование по заказу Zakon.kz. Опрос охватил 250 участков, из них 159 - в городах, 91 - в селах. Было опрошено 30 546 человек. Погрешность результатов исследования не превышает 1%. Всего организовано 6 замеров.





По данным exit-poll 71,8% проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане, против - 28,2%.





По данным exit-poll от Института общественной политики партии Amanat за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против - 27,7%.





В опросе приняли участие 44 160 человек.





Опрос на выходе с участков проводили профессиональные интервьюеры, обученные по методике exit-poll. Было привлечено 600 интервьюеров и супервайзеров. Опросом было охвачено 300 участков для голосования.





По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.