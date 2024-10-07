06.10.2024, 10:15 57476
Референдум по АЭС: в ЦИК Казахстана рассказали о явке граждан на 10 часов утра
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 6 октября 2024 года бюллетени получили 17,79% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщили в ЦИК РК.
В том числе:
1. по области Абай - 15,36%
2. по Акмолинской области - 17,18%
3. по Актюбинской области - 19,21%
4. по Алматинской области - 16,31%
5. по Атырауской области - 17,11%
6. по Западно-Казахстанской области - 16,43%
7. по Жамбылской области - 16,19%
8. по области Жетiсу - 18,08%
9. по Карагандинской области - 30,63%
10. по Костанайской области - 16,90%
11. по Кызылординской области - 20,91%
12. по Мангистауской области - 16,45%
13. по Павлодарской области - 14,04%
14. по Северо-Казахстанской области - 15,83%
15. по Туркестанский области - 18,56%
16. по области Ұлытау - 17,40%
17. по Восточно-Казахстанской области - 17,85%
18. по Астане - 24,08%
19. по Алматы - 8,66%
20. по Шымкенту - 19,56%
На 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.
Напомним, голосование будет проходить на избирательных участках до 20.00. Право голоса имеют все граждане Казахстана, достигшие 18 лет на момент голосования. Бюллетени напечатаны на двух языках - казахском и русском. На референдуме гражданам предстоит ответить на вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" и "Нет, не согласен (-на)".
Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. В списки включено более 12 млн граждан.
новости по теме
07.10.2024, 12:15 7491
В Казахстане свыше 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году
Фото: кадр из видое МО
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления правительства РК "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно проекту постановления правительства, призыву на воинскую службу в 2025 году подлежат 915 офицеров запаса. Призванные на воинскую службу граждане в течение 24 месяцев будут служить на должностях офицерского состава в Вооруженных силах, Пограничной службе КНБ, Национальной гвардии МВД и Министерстве по чрезвычайным ситуациям", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что призыв осуществляется в целях накопления военно-обученного резерва и комплектования вакантных должностей офицерского состава.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее в Минобороны прокомментировали петицию об отмене срочной службы в Казахстане.
07.10.2024, 09:25 35166
Казахстан усилит контроль на границе в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбурга
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции - вируса Марбурга, заявила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, сообщает Минздрав.
Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", - отметила Бейсенова.
Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.
Природные очаги лихорадки Марбург - страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.
Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.
Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:
1) избегать контактов с инфицированными;
2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;
3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;
4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.
5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.
6) соблюдать правила личной гигиены.
Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.
Марбург - это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же - ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.
Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.
Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз.
07.10.2024, 09:10 42871
Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел РК
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Бауржан Аленов c 2022 года занимал должность начальника департамента полиции Алматинской области.
07.10.2024, 08:25 46276
Референдум по АЭС: участковые комиссии за рубежом завершили работу
Явка за рубежом составила 81,06%
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Все участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.
07.10.2024, 08:02 50481
Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.
По результатам exit-poll, проведенного Институтом комплексных социальных исследований - Астана (ОФ ИКСИ "СОЦИС-А"), 69,8% избирателей от числа опрошенных проголосовали за строительство АЭС в Казахстане и 30,2% избирателей не согласны.
Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований - Астана" по заказу АО "Агентство "Хабар" 6 октября 2024 года, в день проведения республиканского референдума, провел предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике exit-poll на выходе из участков для голосования.
По словам аналитика частного фонда Алибека Тажибаева, с помощью методики непрерывного потока было охвачено 283 519 проголосовавших граждан на 189 участках Республики Казахстан. Задавался вопрос о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"
Результаты exit-poll следующие: заявили о том, что проголосовали "за" строительство АЭС 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что выразили свое несогласие 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%. Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%", - сказал Алибек Тажибаев.
Институт Евразийской интеграции провел исследование по заказу Zakon.kz. Опрос охватил 250 участков, из них 159 - в городах, 91 - в селах. Было опрошено 30 546 человек. Погрешность результатов исследования не превышает 1%. Всего организовано 6 замеров.
По данным exit-poll 71,8% проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане, против - 28,2%.
По данным exit-poll от Института общественной политики партии Amanat за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против - 27,7%.
В опросе приняли участие 44 160 человек.
Опрос на выходе с участков проводили профессиональные интервьюеры, обученные по методике exit-poll. Было привлечено 600 интервьюеров и супервайзеров. Опросом было охвачено 300 участков для голосования.
По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.
06.10.2024, 20:55 71901
Предварительная явка казахстанцев на референдум составила 63,87%
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, явка граждан на референдум по вопросу строительства АЭС по состоянию на 20.00 составила 63,87%, сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Явка казахстанцев на референдум по регионам:
по области Абай - 69,57%;
по Акмолинской области - 71,63%;
по Актюбинской области - 75,11%;
по Алматинской области - 68,71%;
по Атырауской области - 63,28%;
по Западно-Казахстанской области - 67,03%;
по Жамбылской области - 61,28%;
по области Жетiсу - 68,01%;
по Карагандинской области - 72,12%;
по Костанайской области - 73,45%;
по Кызылординской области - 82,48%;
по Мангистауской области - 54,03%;
по Павлодарской области - 65,09%;
по Северо-Казахстанской области - 66,31%;
по Туркестанской области - 75,31%;
по области Ұлытау - 70,69%;
по Восточно-Казахстанской области - 73,79%;
по Астане- 50,81%;
по Алматы - 25,39%;
по Шымкенту - 72,57%.
В референдуме приняли участие 7 820 918 казахстанцев из 12 244 683 граждан, включенных в списки.
На всех участках референдума в РК голосование завершилось. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета голосов. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 7 октября.
06.10.2024, 20:07 77376
В Казахстане завершилось голосование на референдуме
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательные участки для голосования на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции завершили работу в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Участки для голосования закрылись в 20.00 по времени Астаны.
Согласно данным, представленным избирательными комиссиями по состоянию на 18.00, бюллетени получили 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки.
Ранее вице-министр иностранных дел Роман Василенко сообщил, что, по состоянию на 19.00 за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США.
06.10.2024, 18:14 82131
Референдум по АЭС: явка избирателей на 18.00 составила 61,56% Дополнено
Рассказать друзьям
предварительныеАстана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00, бюллетени получили 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
В том числе в разрезе регионов:
- по области Абай - 64,24%;
- по Акмолинской области - 68,98%;
- по Актюбинской области - 72,31%;
- по Алматинской области - 67,77%;
- по Атырауской области - 60,80%;
- по Западно-Казахстанской области - 64,41%;
- по Жамбылской области - 57,76%;
- по области Жетiсу - 64,24%;
- по Карагандинской области - 69,48%;
- по Костанайской области - 70,99%;
- по Кызылординской области - 79,87%;
- по Мангистауской области - 51,38%;
- по Павлодарской области - 62,51%;
- по Северо-Казахстанской области - 63,72%;
- по Туркестанский области - 74,23%;
- по области Ұлытау - 67,77%;
- по Восточно-Казахстанской области - 72,58%;
- по Астане - 49,35%;
- по Алматы - 22,91%;
- по Шымкенту - 68,89%.
Дополнено 06.10.2024, 19.27
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в ходе брифинга Центральной комиссии референдума озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом.
По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Последним откроется через час участок в Сан-Франциско", - сообщил он.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.10.2024, 08:02Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll 07.10.2024, 08:2546016Референдум по АЭС: участковые комиссии за рубежом завершили работу 07.10.2024, 09:1042611Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел РК 07.10.2024, 09:2532636Казахстан усилит контроль на границе в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбурга 07.10.2024, 10:038056На шахте в Карагандинской области погибли два человека 30.09.2024, 17:10153711В Алматинской области школьница покончила с собой 30.09.2024, 11:10152691Стрельба во время конфликта футбольных фанатов в Караганде: в полиции прокомментировали инцидент 03.10.2024, 19:25139511Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали 03.10.2024, 21:02136641Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ 03.10.2024, 10:17135381Бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском национальном природном парке 26.09.2024, 17:17254546Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43247076Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31233046До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226996АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36218001Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?