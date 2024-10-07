В Казахстане проходит референдум по строительству АЭС

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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит республиканский референдум по строительству атомной электростанции. Голосование будет проходить на избирательных участках до 20.00, передает корреспондент агентства.





Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 07.00 6 октября 2024 года в регионах все 10 249 участков приступили к голосованию.





На 84 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 06.00.





В списки включено 12 млн 244 тыс. 683 гражданина.





В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 10 623 открепительных удостоверения на право голосования.





В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. Общее количество избирателей за рубежом 12 307 человек.





По состоянию на 08.15, за рубежом начали работу 26 участковых комиссий референдума, ожидается открытие еще 48 участков. В связи с временной разницей последними откроются участки референдума в 16.00 по времени Астаны в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве и в 20.00 в Сан-Франциско.





Право голоса имеют все граждане Казахстана, достигшие 18 лет на момент голосования. Бюллетени напечатаны на двух языках - казахском и русском. На референдуме гражданам предстоит ответить на вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" и "Нет, не согласен (-на)".





Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования.





Напомним, в сентябре прошлого года президент РК заявил , что вопрос АЭС будет вынесен на всенародный референдум.



