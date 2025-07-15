14.07.2025, 16:00 85091

Реформа медицинского страхования: Токаев подписал закон

Реформа медицинского страхования: Токаев подписал закон
Фото: Фонд социального медстрахования
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", сообщает Акорда.

Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.


Напомним, в конце июня депутаты сената парламента одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

Как сообщила на заседании сената депутат Айнур Аргынбекова, с января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 миллиардов тенге в год.

Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".

Также вводится новая норма: граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее страховка сохранялась только три месяца).

Вместе с тем вводятся нормы по обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах информации о движении финансовых средств ОСМС и ГОБМП и расширению доступа потребителей к информации о соответствии медорганизаций установленным требованиям. Также введены поправки, предусматривающие возврат средств от медорганизаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевЗаконПодписание

новости по теме

15.07.2025, 13:15 2071

Утечка персональных данных 16 млн казахстанцев: назван предварительный источник

Утечка персональных данных 16 млн казахстанцев: назван предварительный источник
Фото: Depositphotos
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки персональных данных 16 млн граждан страны, передает корреспондент агентства.

По тем предварительным выводам, которые есть у проверяющих, это утекло, скорее всего, из медицинских организаций. Они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующая ответственность за это", - заявил глава правительства.


Напомним, в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.

Позже по факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКДанныеУтечкаисточник
15.07.2025, 10:22 10756

475 объектов планируют приватизировать в Казахстане

396 объектов в Казахстане уже переданы в конкурентную среду, наряду с этим подготовлен перечень из 475 объектов для последующей актуализации комплексного плана
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с национальным офисом по приватизации подготовлен перечень из 475 объектов для включения в комплексный план приватизации. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.

По его словам, комплексный план приватизации на 2021-2025 охватывает 638 объектов. На сегодня 396 объектов, или 73%, уже переданы в конкурентную среду, поступления составили 922 млрд тенге.

На данный момент:

- на предпродажной подготовке - 153 объекта;

- на торгах - 20 объектов;

- в реорганизации/ликвидации - 69 объектов.

Как сообщил сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин, до конца этого года будет утвержден новый план оптимизации госактивов на 2026-2030 годы.

Мы продолжаем масштабную приватизацию и вывод гособъектов в конкурентную среду. В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в различных сферах. Оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов", - сказал Жумангарин.

 
15.07.2025, 09:34 17296

Назначен командующий Военно-воздушными силами РК

Ранее занимавший пост Руслан Кунуров освобожден от должности
Назначен командующий Военно-воздушными силами РК
Фото: Kazinform
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее занимавший пост Кунуров Руслан Зарлыкович освобожден от должности.

Как сообщалось ранее, глава государства освободил от должности замминистра обороны РК Бакытбека Сыдыкова.
 
15.07.2025, 09:29 17891

Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны РК

Он занимал должность с июня 2023 года
Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны РК
Фото: gov.kz
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Бакытбек Сыдыков с июня 2023 года занимал должность заместителя министра обороны Республики Казахстан по вооружению и военной технике.

Родился 12 октября 1969 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище. В 1999 году - Военную академию бронетанковых войск. В 2013 году - факультет военного и государственного управления Национального университета обороны. Воинское звание - генерал-майор (2023).
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НазначениеМинобороны
14.07.2025, 18:40 70251

Суд отказал экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО - 2017" в УДО

Талгат Ермегияев отбыл две трети срока наказания
Суд отказал экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО - 2017" в УДО
Фото: Depositphotos
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему руководителю национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Талгату Ермегияеву не удалось добиться условно-досрочного освобождения - соответствующее решение принял Алматинский областной суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Осужденный, отбывший две трети срока наказания, подал прошение об УДО. Однако суд счел недостаточными основания для удовлетворения ходатайства.

Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был признан виновным в коррупционных преступлениях и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Кроме того, суд обязал его возместить ущерб на сумму 5,9 миллиарда тенге в пользу национальной компании.

Следствие установило, что, занимая пост главы "Астана ЭКСПО - 2017", Ермегияев получил взятку в размере 780 миллионов тенге. Помимо этого, его признали виновным в хищении вверенного имущества на сумму свыше 10 миллиардов тенге.

Для справки: с 2014 по март 2017 года на строительство инфраструктуры ЭКСПО в столице Казахстана из государственного бюджета было выделено более 543 миллиардов тенге, что эквивалентно приблизительно 2 миллиардам долларов по курсу тех лет. Впоследствии, в 2018 году, на реконструкционные работы выставочного комплекса дополнительно направили 13 миллиардов тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НацкомпанияУДОглава
14.07.2025, 16:40 82081

Ряд земельных участков принудительно изымут для строительства дороги в Алматы

Постановлением предполагается принудительное отчуждение семи земельных участков или иного недвижимого имущества
Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принято постановление акимата города Алматы "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", передает корреспондент агентства.

Начать принудительное отчуждение семи земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе города Алматы, для строительства дороги, согласно приложению к настоящему постановлению", - сообщается в тексте.


Согласно постановлению, принудительное отчуждение определено до 31 декабря 2027 года.

Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, 6 этаж, 605 кабинет", - говорится в документе.


С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в прошлом году в Алматы начали изъятие земельных участков под пробивку улицы Муканова.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:участкиЗемляАлматы
14.07.2025, 15:12 88421

Новые функции появились у Минтуризма и спорта

Подписано соответствующее постановление
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены дополнения и изменения в постановление "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта РК", передает корреспондент агентства.

Согласно документу, положение о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан дополнено новыми функциями:

  • разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;
  • обеспечение публикации результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сделал заявление о создании службы по противодействию коррупции.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МинтуризмафункцииПостановление
14.07.2025, 12:42 94286

Правила приема в гражданство изменятся в Казахстане

Миннауки намерено утвердить новый объем знаний государственного языка, основ Конституции и истории Республики Казахстан
Правила приема в гражданство изменятся в Казахстане
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правила приема в гражданство Казахстана намерено изменить Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

В проекте приказа главы ведомства планируется утвердить новый объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Республики Казахстан, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК.

Ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования", - говорится в проекте документа.


Объем знаний государственного языка на элементарном уровне должен составлять не менее 15 (пятнадцати) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 20 (двадцати) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.

Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - говорится в документе.


Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" до 25 июля 2025 года.

Ранее необходимый объем знаний для получения гражданства составлял:
  • госязыка на элементарном уровне - не менее 36 баллов;
  • основ Конституции Республики Казахстан - не менее 9 баллов;
  • истории Казахстана - не менее 15 баллов.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?

      Архив опросов