Реформирование судебной системы обсудил Токаев с главой Европейской комиссии по эффективности правосудия Дополнено
Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале, сообщает Акорда.
На полях IX Съезда судей Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы.
Глава государства отметил важную роль организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему.
По словам Токаева, страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.
Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.
Дополнено 04.10.2024, 15.35
Также глава провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию Луиса Пальму. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане. Токаев подчеркнул, что создание в стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов.
Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.
Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.
Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.
Ранее, выступая на IX Съезде судей Республики Казахстан президент подчеркнул, что справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной.