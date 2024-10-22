21.10.2024, 13:05 32461
Регистрация мопедов в Казахстане: МВД опубликовало список документов
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел опубликовало дополнения в правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств.
В частности, в правилах появился список документов, необходимых для регистрации мопедов.
Для регистрации владельцы мопедов предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;
- документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;
- технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда, предоставленные из открытых информационных источников;
- заявление от владельца;
- акт осмотра транспортного средства согласно приложению 12 к настоящим правилам (при первичной регистрации транспортного средства).
В случае отсутствия номера рамы мопеда, идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до совершения регистрационных действий, согласно требованиям к идентификации транспортных средств приложения 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)", - говорится в документе.
Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября 2024 года.
Ранее президент Казахстана подписал закон, обязывающий владельцев мопедов регистрировать свое транспортное средство и получать права на управление.
новости по теме
21.10.2024, 18:01 24706
Президент Казахстана ратифицировал соглашение об обмене биоматериалом
Соглашение направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний животных
Фото: Акорда
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения об обмене биологическим материалом", сообщает Акорда.
Напомним, соглашение направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний животных, совершенствование лабораторной диагностики особо опасных заболеваний, а также на пополнение национальных коллекций микроорганизмов и защиту территорий государств - участников соглашения от эпизоотий.
Вместе с тем международным документом предусматривается проведение лабораторных исследований биологического материала в аккредитованных и референтных лабораториях, которые будут учитывать эпизоотическую ситуацию и научные интересы сторон.
21.10.2024, 12:16 34491
Требования к пожарной безопасности изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям подписал изменения в требования к пожарной безопасности.
В частности, изменились требования пожарной безопасности при проектировании объектов.
Теперь ширина подъездов и проездов для пожарных автомобилей должна быть не менее 6 м. Максимально допустимый уклон проездов для пожарных автомобилей необходимо принимать не более 10%, а уклон подъездов не более 6%.
Установку пожарных гидрантов необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий и сооружений. Допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части, при этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии объединенного хозяйственно-питьевого водопровода не допускается. В случае расположения пожарного гидранта на подъезде для пожарной техники, минимальная ширина проездов на данном участке должна составлять 8 м", - говорится в правилах.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или их части не менее чем от двух пожарных гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и от одного гидранта при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 150 м по дорогам с твердым покрытием.
Также изменились требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, в частности к размещению АЗС, топливных резервуаров, раздаточных колонок и т.д. до границ земельных участков дошкольных организаций, организаций среднего образования, интернатных организаций, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, одноквартирных жилых зданий и стен жилых и общественных зданий другого назначения.
Кроме того, изменены:
- правила установки приточно-вытяжной системы противодымной вентиляции;
- место расположения пожарных депо;
- требования к горючим стройматериалам и т.д.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
21.10.2024, 11:40 35836
Класс водителя в страховке намерены снижать при грубых нарушениях ПДД в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования страховой деятельности".
Наступление страхового случая, произошедшего по вине страхователя, влечет снижение класса страхователя (...) При этом самым минимальным классом является класс M2", - сообщается в тексте документа.
Также сообщается, что изменение класса на более высокий класс осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
- отсутствие в организации, осуществляющей формирование и ведение базы данных, информации о страховом случае, произошедшем по вине страхователя и учтенном в базе данных с момента последнего изменения класса;
- наличие информации в базе данных о не менее 270 календарных днях со дня последнего изменения класса, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя по договору обязательного страхования была застрахована, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования.
Для лиц, лишенных права управления транспортными средствами, классы не повышаются в течение срока лишения этого права. В случае лишения права управления транспортным средством для изменения класса на более высокий класс учитываются дни со дня последнего изменения класса, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя по договору обязательного страхования была застрахована, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования до дня лишения права на управление транспортными средствами", - уточняется в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, количество ДТП в Казахстане увеличилось вдвое.
21.10.2024, 09:21 41021
В Аральское море направили 200 млн кубометров воды благодаря внедрению водосберегающих технологий
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские аграрии внедрили водосберегающие технологии и сэкономили 200 млн кубометров воды, которые в итоге были направлены в Аральское море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Отметим, что в этом году аграрии региона применили водосберегающие технологии на 55 тысячах гектаров рисовых полей. Общая площадь рисовых полей Кызылординской области - 84 тысячи гектаров.
Таким образом, только в поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.
С начала года в Северный Арал было направлено около 2 млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров.
Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении Арала играет внедрение водосберегающих технологий. Их применение позволяет экономить сотни миллионов кубометров воды и направлять их в море. Для этого мы увеличили субсидирование затрат аграриев на внедрение водосберегающих технологий c 50% до 80%. А в течение ближайших трех лет размер субсидий для крестьянских хозяйств, использующих поливную воду с применением водосберегающих технологий, вырастет с 50% до 85%", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
20.10.2024, 18:14 61121
О миллиардных потерях и коррупции в КТЖ рассказал в открытом обращении к президенту экс-сотрудник компании
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
Видеообращение Амрина опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Салмен Амрин - стипендиат имени Frank H. Dotterweich Университета Техаса, магистр наук в области управления промышленными предприятиями и слушатель докторантуры Purdue University. В КТЖ он работал с 2019 по 2023 год, возглавлял команду IT-специалистов, выпускников программы "Болашак".
Наша команда достигла больших успехов. Мы помогли КТЖ сэкономить свыше 36 миллиардов тенге. Эта сумма соизмерима с чистым годовым доходом национальной компании KEGOC. Наши результаты неоспоримы. Но мы столкнулись с катастрофическими проблемами, которые угрожают будущему КТЖ", - заявил Амрин.
Он рассказал, что его команда инициировала независимый IT-аудит с привлечением немецких экспертов из компании SAP.
Итоги аудита оказались ужасающими. КТЖ ежегодно теряет колоссальные суммы денег. К примеру, в 2023 году потери могли составлять 33 миллиарда тенге. Однако казахстанские эксперты утверждают, что реальная цифра еще страшнее: около 170 млрд тенге в год. Это сотни миллиардов тенге, которые можно было направить на обновление всех пассажирских вагонов и ремонт вокзалов", - рассказал эксперт.
В своем видео он показал, в каком состоянии находятся вагоны пассажирских составов КТЖ, и сравнил их с современными поездами в Грузии или Узбекистане. По словам Амрина, Казахстан мог иметь такие же составы намного раньше, тем более что КТЖ поднимает цены на билеты, аргументируя это устаревшим парком пассажирских вагонов.
Он напомнил о результатах госаудита, которые озвучил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Напомним, 12 июня на заседании мажилиса он заявил, что долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. Он подчеркнул, что по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления компания находится в "красной" зоне риска, на грани выживания и близка к банкротству.
Однако вместо того, чтобы поддержать наше стремление улучшить КТЖ, сократить потери, мы встретили огромное сопротивление от отдельных руководителей КТЖ", - поделился Амрин.
Он рассказал, что в прокуратуре на их обращение не отреагировали и дали возможность КТЖ самим расследовать свои же коррупционные схемы. Амрина и его коллег уволили, а потом возбудили против них уголовное дело.
То, что происходит - не просто нарушение закона. Это циничное предательство интересов страны. С учетом того, что наша страна сейчас нуждается в квалифицированных кадрах, данные действия правоохранительных органов и отдельных лиц могут привести к большому оттоку специалистов. Сейчас наша единственная надежда на справедливость - это вы", - обратился Амрин к президенту.
Дополнено 20.10.2024, 19.29
Сегодня КТЖ сообщила о выявленных "мертвых душах" в одном из своих филиалов - АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации".
Установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома", - говорится в пресс-релизе компании.
Департамент Антикора Астаны провел по факту досудебное расследование и доказал ущерб на сумму 21 миллион тенге.
Материалы проверок переданы в правоохранительные органы", - сообщили в КТЖ.
Ранее столичный департамент АЗРК начал расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" за период 2020 года и 7 месяцев 2021 года по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке перевозки грузов. Позже Верховный суд РК признал расследование АЗРК законным.
В ноябре прошлого года глава компании Нурлан Сауранбаев заявил, что КТЖ будет поднимать тарифы, поскольку нынешние цены на перевозки не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава и модернизации информационных систем.
20.10.2024, 15:43 65731
Обязательную сертификацию спортинвентаря намерены ввести в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос безопасности спортивного инвентаря обсудили на заседании общественного совета в Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам исполнительного директора Казахстанской ассоциации участников систем технического регулирования и метрологии Дмитрия Савеленкова, в стране до сих пор не введена обязательная сертификация спортивного инвентаря, включая футбольные ворота, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей.
В 2024 году пункт "спортивное оборудование и инвентарь" добавили в единый перечень продукции, подлежащей обязательным требованиям, в рамках Таможенного союза.
Изменение было инициировано Казахстаном в 2019 году из-за нескольких трагических инцидентов, в том числе связанных с падением футбольных ворот.
В настоящее время Министерство торговли и интеграции включило в план разработку нового технического регламента на спортивное оборудование. Этот регламент будет регулировать безопасность спортивных конструкций и оборудования, чтобы предотвратить подобные инциденты", - говорится в информации МТИ.
В свою очередь Министерство туризма и спорта РК готовит приказ о создании рабочей группы для разработки национального технического регламента.
Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях", - подчеркнули эксперты.
На заседании совета замглавы Комитета торговли Айгуль Епбаева также разъяснила обновленные правила внутренней торговли и обязательные требования к размещению отечественных товаров.
При получении государственной поддержки бизнес обязан выделять полочное пространство для отечественных товаров, которое должно быть обозначено специальной вывеской с надписью "Сделано в Казахстане". Кроме того, установлено требование, что продукты питания местных производителей должны занимать не менее 30% от общей торговой площади и размещаться в визуально и физически доступных местах, на уровне глаз. Эти меры направлены на улучшение доступа потребителей к качественным отечественным продуктам", - рассказала спикер.
Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь.
Похожая ситуация произошла в июне прошлого года в Актау, где 16-летний подросток после падения на него футбольных ворот впал в кому, а затем скончался.
19.10.2024, 13:54 101771
Президент назначил нового зампреда КНБ
Им стал Канатай Далматов, ранее занимавший должность замдиректора Погранслужбы КНБ
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Далматов Канатай назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В разные годы Канатай Далматов занимал должность начальника пограничной заставы, находился в оперативном и руководящем составе органов нацбезопасности.
С октября 2019 года занимал пост заместителя директора Пограничной службы КНБ.
Ранее президент назначил Руслана Саркулова заместителем председателя КНБ.
19.10.2024, 11:25 94791
Назначен новый глава департамента полиции Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев, сообщили в пресс-службе МВД РК.
Нового главу департамента полиции Алматинской области представил глава МВД Ержан Саденов.
Ранее Мейрам Абикеев занимал пост заместителя начальника ДП Северо-Казахстанской области.
Также сообщается, что первым заместителем начальника областного ДП стал Багдат Ашимов.
Кроме того, ряд должностных лиц были отправлены в отставку приказом министра внутренних дел:
- первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;
- начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;
- начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;
- начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;
- начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.
Ранее сообщалось, что после резонансного убийства 16-летнего парня в Талгаре ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Конфликт со смертельным исходом произошел возле магазина, которым владеет отец убитого Шерзата. Изначально предполагалось, что потасовка произошла из-за неоплаченной банки пива, однако МВД и запись с места происшествия опровергают данную версию.
На кадрах видно, как берет несколько банок пива и сигареты. И платит за товар. Позже мужчина вернулся в магазин, чтобы зарядить телефон. А Шерзат выходит на улицу. Тогда между клиентом и подростком произошел конфликт. Через некоторое время появляется подозреваемый с окровавленным лицом. Отец школьника пытается помочь пострадавшему, подавая ему воду. Далее к магазину приезжают друзья задержанного. Теперь отец Шерзата выходит на улицу с неизвестным предметом, похожим на нож", - информирует телеканал КТК.
На улице Шерзат останавливает отца и возвращает его в магазин. Далее происходит драка.
Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
По данному делу проходит 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые. На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе (в онлайн-режиме) над убийцами парня.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?