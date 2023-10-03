Ремонт на ТЭЦ Кентау затянулся: отопительный сезон начнется только 25 октября
Фото: gov.kz
Кентау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на ТЭЦ Кентау затягивается, отопительный сезон обещают начать лишь 20 октября. Об этом было заявлено на совещании с участием руководства Министерства энергетики, Комитета атомного и энергетического контроля и надзора, акимата Туркестанской области, а также руководителей подрядных организаций.
Они обсудили ход работ по реконструкции станции и отставание ремонта котлов №№ 5, 6, 7 и 12 на Кентауской ТЭЦ.
Выполнение работ на данных котлоагрегатах по состоянию на 30 сентября составляет 85%.
Также на станции ведется капитальный ремонт котлов №№ 8, 9, 10, 11. Проведены все демонтажные и подготовительные работы, однако новое изготовленное оборудование до сих пор не прибыло на станцию.
Сроки выполнения монтажных операций переносятся на более поздний срок из-за недопоставки вращающегося оборудования, запорной арматуры и поверхностей нагрева. Фактическое отставание от графика составляет от 14 до 30 дней. Принято решение об увеличении количества задействованного персонала на реконструкции. Непосредственную ежедневную работу контролирует первый заместитель акима Туркестанской области", - говорится в сообщении Министерства энергетики РК.
Новый срок запуска котлов с учетом сроков доставки изготовленного на заводах необходимого оборудования, а также привлечения дополнительных подъемных механизмов установлен с 20 октября.
Также завершаются работы на теплотрассах города. Основные магистрали прошли капитальный ремонт и испытания. В общей сложности было заменено 4,7 км магистральной теплотрассы.
Начало отопительного сезона планируется 25 октября.
Территориальному департаменту Комитета атомного и энергетического надзора и контроля поручено на регулярной основе посещать Кентаускую ТЭЦ для контроля хода ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Темиртау вандалы срывают отопительный сезон. Украдено 10 редукторов и 10 электродвигателей.
Ранее сообщалось о подготовке к отопительному сезону в Экибастузе. Его планируют начать 1 октября.
Напомним, на сентябрьском заседании правительства, посвященном подготовке к отопительному сезону, вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов заявил, что риск аварий на ТЭЦ Казахстана сохраняется.