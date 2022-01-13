Режим ЧП отменят в трех областях с 13 января

Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ -Как сообщает пресс-служба Акорды, президент в соответствии со статьей 9 закона РК "О чрезвычайном положении" постановил отменить режим ЧП в трех областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07 часов 00 минут 13 января будет отменено чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января.
Напомним, в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.
В соответствии со статьей 20 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, - до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя.