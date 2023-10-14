13.10.2023, 19:56 50396
РФ развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ - Песков
Речь идет о совместном анализе ситуации, выявлении угроз и разработке купирования этих угроз
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ, США ведут неоднозначную деятельность в этой сфере, это требует внимания, сообщает РИА Новости.
Это не самая транспарентная область в плане опубличивания информации, но это чрезвычайно важная сфера взаимодействия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о содержании подписанного накануне Россией и Кыргызстаном меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности. "Мы развиваем отношения в области безопасности со всеми странами на пространстве СНГ. Речь идет о совместном анализе ситуации, выявлении угроз и разработке купирования этих угроз. Мы знаем, что достаточно неоднозначная деятельность ведется в этой области США", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что российские военные неоднократно предоставляют достаточно детальную информацию на этот счет.
Поэтому это требует большого внимания. Кроме того, помимо этой неоднозначной деятельности ряда стран, мы просто существуем в очень динамично развивающемся мире с точки зрения биоугроз, и здесь трудно переоценить важность такого сотрудничества", - подчеркнул Песков.
Ранее Россия предложила открытое партнерство для обмена эпидемиологическими данными.
США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
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14.10.2023, 10:41 17396
Возврат активов: фамилии олигархов внесут в реестр с ограниченным доступом
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова проведено очередное заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
По итогам принято решение включить в реестр ряд субъектов олигополии, соответствующих критериям, установленным законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов содержание реестра отнесено комиссией к информации ограниченного распространения.
Комитету по возврату активов Генеральной прокуратуры указано на принятие мер по уведомлению субъектов об их включении в реестр.
Лица, включенные в реестр, обязаны предварительно информировать комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов.
Комитетом продолжается работа по мониторингу и анализу информации в целях установления лиц, вовлеченных в схемы незаконного вывода активов, их местонахождения, стоимости, а также признаков и источников приобретения.
Напомним, недавно созданный комитет Генеральной прокуратуры по возврату незаконно вывезенных активов начал работу в Казахстане. В Генпрокуратуре еще раз разъяснили, что входит в задачи созданного подразделения.
13.10.2023, 18:10 54046
В Казахстане утвердили положение о Министерстве культуры и информации
Министерство культуры и информации осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии и т.д.
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 4 октября 2023 года № 866 "О некоторых вопросах Министерства культуры и информации РК".
Согласно тексту документа, Министерство культуры и информации Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности и т.д.
Подчеркивается, что финансирование деятельности министерства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями министерства", - отмечается в документе.
Задачи министерства
Формирование государственной политики в сферах:
- культуры, а также международных культурных связей;
- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- кинематографии;
- государственных символов;
- архивного дела и документационного обеспечения управления;
- электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней; ономастики;
- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;
- информации;
- доступа к информации;
- защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Напомним, в сентябре в Казахстане были созданы новые министерства.
13.10.2023, 17:02 57136
Президент Казахстана предложил разработать концепцию сопряжения транспортных артерий на территории стран СНГ
Документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества
Фото: Акорда
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе в заседания совета глав государств - участников СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба главы государства.
По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества. Приоритетом в выступлении также было названо обеспечение продовольственной безопасности.
Нам следует активнее наращивать взаимодействие в развитии более продуктивного и экологичного сельского хозяйства. Необходимо создавать благоприятные условия для обмена передовым опытом, налаживания производственно-сбытовых цепочек, упрощения фитосанитарных и ветеринарных требований", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, серьезные риски для устойчивого прогресса стран несет глобальное изменение климата.
В условиях ухудшения экологии, ползучего опустынивания, истощения водных ресурсов на территории многих государств СНГ эта проблема не должна отходить на второй план. По оценкам ООН, к 2050 году из-за климатических изменений дефицит питьевой воды может затронуть более пяти миллиардов человек. Уже сейчас страны Центральной Азии испытывают серьезные проблемы, вызванные повышением средней температуры на Земле", - подчеркнул глава государства.
Далее он проинформировал о ключевых проектах нашей страны в данной сфере. Касым-Жомарт Токаев отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно.
Он считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.
Касым-Жомарт Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества
Ключевой задачей остается развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. Эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за 7 месяцев на 4,5% и составил 20,5 млрд долларов. Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей", - заявил лидер Казахстана.
По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития транспортных коридоров на пространстве Содружества.
Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость. Сегодня через Казахстан проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Европой и Азией. Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного маршрута, коридора Север - Юг, а также полноценному использованию возможностей железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию железнодорожных проектов Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал", - добавил глава государства.
Ранее главы стран СНГ подписали документы о создании Международной организации по русскому языку.
13.10.2023, 12:56 67166
Президент назначил и уволил ряд судей
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК", сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.
- Судьей Алматинского городского суда назначен Тимур Нуршанов;
- Судьями Семейского городского суда - Жаныбекова Бибигуль Сериккановна и Омарова Назым Серикбековна;
- Кокшетауского городского суда - Нуржанова Динара Кабдылманаповна с освобождением от должности председателя Иртышского районного суда Павлодарской области;
- Талдыкорганского городского суда - Жайрова Галия Талантбековна;
- Темиртауского городского суда - Сыздыкова Алия Еренгаевна;
- Шахтинского городского суда - Кулмасова Айгуль Ермухановна;
- Аркалыкского городского суда - Омарбекова Жулдыз Байболовна;
- Костанайского городского суда - Есентаева Асем Дюсеновна;
- Байконырского городского суда - Абубакирова Бибигуль Ахунбаевна;
- Актауского городского суда - Хасенова Акмарал Турсынбековна;
- Лисаковского городского суда – Нугуманова Назгуль Едилкызы;
- Жанаозенского городского суда - Саменбетов Калибек Зайкенович.
- суда № 2 города Павлодара - Ахметов Габит Муратович;
- Петропавловского городского суда - Аушакимова Елена Александровна.
Также назначены судьи:
- специализированных, межрайонных судов по делам несовершеннолетних в Астане, Алматы, Шымкенте, областей Абай, Жетісу, Улытау, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей;
- специализированного межрайонного экономического суда в Алматы
- районных судов;
- специализированного суда по административным правонарушениям Темиртау.
Также президент своим указом освободил ряд судей от должностей в связи с переводом на другую работу или уходом в отставку.
Указ о назначениях вводится в действие со дня подписания.
Напомним, ранее отстраненный за слишком мягкое наказание убийце судья вернулся к работе. Нурказы Шетенов в свое время назначил преступнику 3 года ограничения свободы. В этом же году тот изнасиловал и убил пятилетнюю девочку в Туркестанской области.
13.10.2023, 11:20 73541
Опрос КТ: свыше 80% респондентов считают, что качество интернета в Казахстане не соответствует стоимости Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что качество интернета в Казахстане совершенно не соответствует стоимости, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?"
81% участников опроса ответили: "Нет, качество совершенно не соответствует стоимости"; 3% выбрали ответ: "Да, полностью соответствует"; 13% считают, что необходимо поменять тарифы, и 3% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь.
Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", - отметили в Комитете по защите прав потребителей.
Вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge поручил ускорить внедрение сотовой связи нового поколения во всех областных центрах Казахстана.
Кроме того, отметил он, важно обеспечить доступом к интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели.
12.10.2023, 19:37 116166
Дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы, сообщает пресс-служба Акорды.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования языковой политики.
Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа.
Глава государства отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Кроме того, необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы, позволяющие изучать языки.
Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь.
Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий.
В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом "Қазақ тілі".
Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что в рамках законопроекта "О масс-медиа" объем вещания телерадиаканалов на казахском языке будет увеличен с 50 до 70%.
12.10.2023, 16:49 125766
Гендиректор TikTok рассказал об образовательном проекте для казахстанских стартапов
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, сообщает Акорда.
Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy - эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. Кроме того, в рамках партнерства был проведен конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что платформа TikTok набирает популярность в нашей стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев. Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга.
В ходе беседы сторонами рассмотрены вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.
Ранее президент отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом.
12.10.2023, 16:42 115331
Токаев провел назначения в Антикоре
Назначены заместители председателя Антикоррупционной службы
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Распоряжением президента РК Саркулов Улан назначен первым заместителем председателя Антикоррупционной службы, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда.
Кроме того, Жебегенов Максат назначен заместителем председателя Антикора.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?