Совбез РФ: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ

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Нью-Йорк. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - США опубликовали рассекреченные видеозаписи с НЛО, которым не нашли объяснения. Американская разведка ранее отчитывалась, что не смогла объяснить 143 из 144 свидетельств об НЛО, кроме случая, когда за него приняли сдувающийся шар.





Пентагон запустил специальный сайт , посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО) и свидетельствам их обнаружения, - с видеозаписями, статистикой и рекомендациями военнослужащим, сообщает РБК.





Цель его создания - свести к минимуму неожиданности разведывательного и технического характера за счет синхронизации полученных данных об НЛО. В эту категорию Пентагон относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.





Специальное ведомство было сформировано в прошлом июле - Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Оно вправе получать информацию любого уровня секретности. Опубликованные на сайте видеозаписи и другая информация - рассекреченная часть собранных материалов.









Больше всего сообщений об НЛО американские военные получают с восточного и западного побережий США, из Персидского залива и восточной части Китая. Небольшая доля приходится на Гавайи и Польшу. Обычно эти объекты круглые, белого и серебряного цвета, размером от 1 до 4 м.





Разведка США отчиталась в 2021 году, что не смогла объяснить 143 из 144 сообщений об НЛО, полученных с 2004 года. Объяснение получилось найти только одному случаю, тогда за НЛО приняли большой сдувающийся воздушный шар. При этом в некоторых случаях объекты демонстрировали обычное поведение.



