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Рост ВВП Казахстана за январь - апрель 2019 года составил 4%

14.05.2019, 11:23 8155
Рост ВВП Казахстана за январь - апрель 2019 года составил 4%
Фото: primeminister.kz
Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Рост ВВП Казахстана за январь - апрель 2019 года составил 4%, передает Kazakhstan Today.
 
Как стало известно на заседании правительства РК, рост ВВП за январь - апрель текущего года составил 4% к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами экономики стали строительство, где отмечается рост на 8,4%, торговля - на 7,3%, транспортная сфера - на 4,8%, машиностроение на 19,8%, в том числе автопром - на 45,8%, добыча металлических руд - на 14%, нефтепереработка - на 9,1% и легкая промышленность - на 27,4%.
 

Необходимо не только сохранить эту динамику, но и принять меры по дальнейшему развитию экономики", - поручил премьер-министр РК Аскар Мамин.

 
Рост экономики по основным базовым показателям достигнут в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Атырауской областях. Акиматам Мангистауской, Акмолинской областей, а также Нур-Султана и Шымкента глава правительства поручил активизировать работу по наращиванию объемов строительства, инвестиций, промышленности и ввода жилья.
 

Акиматам регионов, допустившим снижение, необходимо выйти на плановые показатели, а лидирующим регионам - не снижать набранных темпов", - подчеркнул премьер-министр.

 
Доходы в республиканский бюджет по итогам четырех месяцев текущего года составили 2,1 трлн тенге, темп роста - 119,4%. Освоение республиканского бюджета за отчетный период составило 98,3%. 
 
В связи с неполным исполнением бюджета, наблюдаемым у ряда администраторов программ, Мамин поручил усилить работу и обеспечить своевременное освоение бюджетных средств. Он подчеркнул и важность обеспечения стабильного роста экономики.
 

Необходимо эффективно использовать все имеющиеся резервы. Обеспечить качественную и полноценную реализацию программ "Нурлы жол", "Нурлы жер", индустриально-инновационного развития и других отраслевых государственных программ", - поручил Мамин, отметив, что "реализация данных программ даст серьезный импульс развитию экономики", пишет primeminister.kz.

 
 

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