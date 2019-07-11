Руководитель коммунального госучреждения в СКО оштрафован на 6 млн 750 тыс. тенге

Петропавловск. 10 июля. Kazakhstan Today - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора коммунального государственного учреждения "Лесное хозяйство Соколовское" акимата Северо-Казахстанской области М. Курмангалиева, передает Kazakhstan Today.

"Курмангалиев М. получил взятку в сумме 396 тыс. тенге от директора частной компании за беспрепятственное оформление правоустанавливающих документов на вырубку и вывоз лесопродукции общей площадью 600 кубометров. 2 июля приговором Кызылжарского районного суда Курмангалиев М. осужден к штрафу в размере 6 млн 750 тыс. тенге", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 2 месяцев со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

Как отметили в ведомстве, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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