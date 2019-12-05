Руководство партии "Nur Otan" ознакомилось с деятельностью Международного финансового центра "Астана"

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Руководство Центрального аппарата партии "Nur Otan" ознакомилось с деятельностью Международного финансового центра "Астана", созданного по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации "100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ", передает Kazakhstan Today.

По словам первого зампреда партии "Nur Otan", данный проект находится на постоянном контроле лидера партии и главы государства, поскольку направлен на развитие отечественной финансовой отрасли и привлечение зарубежных технологий и инвестиций в экономику страны.

"Для реализации проекта при поддержке депутатов фракции "Nur Otan" были приняты соответствующие законодательные инициативы. Это очень серьезное начинание, призванное осуществить переход нашей экономики на более качественный институциональный уровень. Задача же партии "Nur Otan" - обеспечить неизменность государственного курса Елбасы, направленного на стабильность и процветание казахстанского общества. Для любого инвестора самое главное - это политическая стабильность, понятные правила в средней и долгосрочной перспективе. Приток новых технологий и инвестиций в конечном счете влияет на рост благосостояния граждан. Поэтому мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - отметил Бауыржан Байбек.

В ходе встречи управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал, что в качестве участников сегодня зарегистрировалось уже 317 компаний более чем из 30 стран мира.

В целях привлечения инвестиций и развития фондового рынка создана биржа МФЦА - Astana International Exchange. Менее чем за год привлечено $216 млн акционерного капитала. МФЦА занял 51-е место из 104 в Глобальном индексе финансовых центров, опередив Стамбул, Варшаву, Будапешт, Москву и Баку", - сообщил Кайрат Келимбетов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства