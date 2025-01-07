Ряд столичных промышленных объектов посетил глава государства

Фото: Акорда

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству электровозов, а также заводы строительной отрасли, сообщили в пресс-службе Акорды.





Завод по производству электровозов запущен в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.





Глава государства был проинформирован о том, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании "Қазақстан темір жолы". Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.





Президенту доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%. К производству новых грузовых электровозов приступят в 2028 году.





В настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.





Также глава государства посетил завод по производству тротуарной плитки Asyl Qala - специализированное предприятие, где трудятся более 100 человек. Объем инвестиций в проект составил 8 млрд тенге. Производственная мощность достигает до 4500 кв. метров тротуарных покрытий в сутки, а после завершения второго этапа строительства увеличится до 9000 кв. метров.





На сегодняшний день продукция завода активно используется в благоустройстве Астаны и других городов Казахстана.





Далее президент осмотрел завод Uniton, выпускающий автоклавные газоблоки. Предприятие, принадлежащее строительной компании Sensata Group, способно изготавливать 150 тысяч кв. метров газоблоков в год. Проект профинансирован фондом "Даму" и Фондом развития промышленности. На заводе работают 110 человек.





Касым-Жомарт Токаев назвал строительную индустрию важным направлением экономики и указал на необходимость увеличения производства местной продукции.