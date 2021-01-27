Ряд водохранилищ в двух районах Алматинской области передают в управление частникам

Талдыкорган. 26 января. Kazakhstan Today - Управление финансов Алматинской области проводит тендер по передаче водохранилищ в доверительное управление без права последующего выкупа, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в распространенном информационном сообщении областного управления финансов.

Согласно документу, в доверительное управление готовятся передать каскадное русловое водохранилище "Саз Талгар 4" (сроком на 25 лет), каскадное русловое водохранилище "Кутентай 1" (сроком на 25 лет), каскадное русловое водохранилище "Кутентай 2" (сроком на 25 лет), каскадное русловое водохранилище "Саз Талгар 7" (сроком на 25 лет) в Талгарском районе, а также водохранилище "К-1" (сроком на 49 лет) в Илийском районе (район ГРЭС под Алматы).

Стоит отметить, что "К-1" осуществляет водовыпуск в Малую Алматинку и магистральный канал "Кызыл-Ту".

Тендер запланирован на 8 февраля. Гарантийный взнос для участия установлен в размере 100 миллионов тенге. Принять участие могут как юридические, так и физические лица.

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