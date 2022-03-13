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С 14 марта изменятся правила входа на портал eGov

12.03.2022, 19:53 13316
С 14 марта изменятся правила входа на портал eGov
Фото: mobile_gov.kz
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - С 14 марта для входа на портал eGov.kz пользователям понадобится двухфакторная идентификация, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь вход по логину/паролю и одноразовому СМС-коду не будут доступны по отдельности. Данные на портале eGov.kz будут защищены двухфакторной аутентификацией", - сообщает официальный Telegram-канал портала.

 
Теперь при входе пользователю портала необходимо:
 
  • ввести логин/ИИН;
  • ввести пароль;
  • подтвердить вход, введя одноразовый СМС-код, который направляется ему на зарегистрированный в базе мобильных граждан номер телефона. Таким образом, обеспечивается высокий уровень безопасности. 

Без изменений останутся методы аутентификации, такие как вход по электронно-цифровой подписи (ЭЦП), биометрии и путем сканирования QR-кода с помощью мобильного приложения eGov Mobile", - подчеркнули в eGov.


Чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо иметь активный номер телефона. При заблокированном или неактуальном номере необходимо обратиться в call-центр по номеру 1414 либо поменять номер в личном кабинете eGov.kz.
 

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Дефицита сахара нет - Минторговли

12.03.2022, 21:00 11661
Дефицита сахара нет - Минторговли
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - В Министерстве торговли и интеграции прокомментировали возникший в Казахстане "сахарный" ажиотаж, в результате которого крупные супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как вчера сообщали МСХ и МТИ, запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает как минимум на три месяца. На сегодняшний день в стране НЕТ ДЕФИЦИТА этого социально значимого продовольственного товара", - сообщил на странице министерства в Facebook официальный представитель ведомства Алишер Омирзак. 

 
Он подчеркнул, что производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. 
 

Имеющиеся в стране запасы ПОСТОЯННО пополняются. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности", - заявил Омирзак.

 
По его словам, кроме производства сахара в стране, есть возможность импорта из других стран и попросил казахстанцев не поддаваться панике. 

Напомним, сегодня министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов на совещании в правительстве дал ряд поручений по стабилизации цен на социально значимые товары. 

Напомним, Россия вчера ввела запрет на экспорт зерновых и сахара. Запрет вызвал дефицит и подорожание на рынке зерна, а казахстанцы стали массово скупать сахар в магазинах. 
 

Вопросы продбезопасности и стабилизации цен обсудили в правительстве

12.03.2022, 20:39 12381
Вопросы продбезопасности и стабилизации цен обсудили в правительстве
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, продовольственной безопасности и меры антимонопольного реагирования рассмотрели сегодня на совещании правительства под предеседательством министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали капуста - на 1,6%, сахар - на 0,6% и картофель - на 0,5%. В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Мангистауской области - на 0,8%, в Костанайской и Кызылординской областях - на 0,4%", - сообщает primeminister.kz.


Султанов подверг критике работу акиматов указанных регионов и поручил усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания. Также поручил на постоянной основе проводить работу по контролю за соблюдением субъектами торговли допустимой торговой надбавки.
 
На совещании антимионопольное агентство сообщило о том, что продолжает начатые ранее 7 расследований по ценовому сговору в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областей и Алматы. Завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и в Жамбылской области в отношении сахарного завода.
 

По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8, со снижением цены на продукцию (5 в Костанайской области и 3 - в СКО). Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации",- сообщает пресс-служба главы правительства.

 
Кроме того, Бахыт Султанов поручил усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер. 
 
Акимату Туркестанской области было поручено совместно с МТИ и МСХ в "ручном режиме" обеспечить поставки в регионы страны ранних овощей, в том числе капусты. В пресс-службе правительства отметили, что более чем 1200 производителей Туркестанской области планируют дать урожай по капусте, картофелю, моркови и луку.

Ранее сообщалось, что пшеница в Казахстане подорожала до 130 тыс. тенге за тонну. Мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна в связи с его катастрофической нехваткой.  

Напомним, вчера после введения Россией запрета на экспорт зерна и сахара Минсельхоз Казахстана заявил, что обеспеченность внутреннего рынка продуктами находится на контроле. 
 

Еще один казахстанский мажилисмен досрочно сложил полномочия

12.03.2022, 14:50 16101
Еще один казахстанский мажилисмен досрочно сложил полномочия
Фото: ЦИК РК
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан под председательством Нурлана Абдирова было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Владимира Тохтасунова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Тохтасунова В.И.", - сообщила пресс-служба ЦИК. 

 
Представление о досрочном прекращении полномочий депутата Тохтасунова внесено в мажилис парламента Республики Казахстан.

Ранее ЦИК прекратил полномочия депутатов мажилиса Зульфии Сулейменовой, Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также члена Центральной избирательной комиссии Ерлана Дауылбаева.  
 

Глава государства принял президента Тюркской академии

11.03.2022, 18:22 34861
Глава государства принял президента Тюркской академии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали проинформировал Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности и дальнейших планах Международной Тюркской академии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главе государства также были представлены "Атлас тюркского мира" и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.
 
Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.
 

В программу боевой подготовки казахстанской армии вносятся изменения

11.03.2022, 17:33 35501
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Вооруженных силах Казахстана начался этап боевого слаживания рот и батарей, завершающей фазой которого станут ротные тактические учения с боевой стрельбой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с поручением президента страны по пересмотру программы боевой подготовки в Генеральном штабе создана рабочая группа, которая ведет переработку регламентирующего процесс боевой учебы Вооруженных сил документа, сообщает пресс-служба МО РК.
 
При этом в обучение войск уже внесены изменения, направленные на совершенствование боевых навыков личного состава.
 
В ходе подготовки рот основное внимание уделяется умелым и слаженным действиям военнослужащих в населенных пунктах и в горной местности против незаконных вооруженных формирований, применению беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения условного противника в труднодоступных местах.
 
При отработке вопросов проведения специальной операции организовано взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований.
 

Как показывает практика, рота является ключевым звеном при ведении боевых действий в населенном пункте против незаконных вооруженных формирований. Поэтому очень важно, чтобы и военнослужащие, и командиры могли уверенно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, эффективно использовать имеющиеся силы и средства", - отметил заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев.

 

Заместителем председателя Нацбанка Казахстана назначен Виталий Тутушкин

11.03.2022, 16:46 36736
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан назначен Виталий Тутушкин, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, распоряжением главы государства Есжан Биртанов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.
 
Напомним, в феврале текущего года на должность председателя Национального банка Республики Казахстан был назначен Галымжан Пирматов.
 

Вице-министр образования и науки освобождена от должности

11.03.2022, 10:00 41461
Вице-министр образования и науки освобождена от должности
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Асылова освобождена от должности согласно поданному заявлению, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. 
 
Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления. 
 
Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления. 
 
В 1994-1998 годах работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска. 
 
В 1998-2016 годах работала в структурах Министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения. 
 
С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.
 

Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

11.03.2022, 09:39 36191
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Данияр Кадиров назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК. 
 
В 2000-2004 годы - занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК. 
 
В 2004-2005 годы - заместитель директора департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК. 
 
В 2005-2007 годы - заместитель акима Степногорска. 
 
В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы администрации президента РК. 
 
В 2007-2013 годы - советник-посланник Посольства РК в Монголии. 
 
В 2013-2015 годы - советник-посланник Посольства РК в Туркменистане. 
 
В 2015-2019 годы - исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК". 
 
С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.
 

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