С 1 ноября мигранты могут получить разрешение на работу только через ЦОНы

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today -МВД РК проводит работу по цифровизации и последовательно переводит государственные услуги в электронный формат. В рамках проводимой модернизации и системных реформ, принимаются меры по оптимизации оказания государственных услуг, передает Kazakhstan Today.

В 2018-2019 годы во всех областных городах были открыты Центры миграционных услуг, где трудовые иммигранты оформляли трудовые патенты по принципу "одного окна". На сегодняшний день трудовые патенты в Казахстане смогли оформить более 18 тысяч 500 мигрантов.

Учитывая положительные отзывы граждан, МВД совместно с государственной корпорацией "Правительство для граждан" в текущем году приступило к проведению пилотного проекта по оформлению патентов трудовым мигрантам через все центры обслуживания населения страны. Для этого информационные системы ЦОНов интегрированы с системами миграционной службы МВД, тем самым упростив порядок передачи первичных и готовых документов, в рамках "одного окна", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

С 1 ноября этого года трудовые мигранты могут получить разрешение на работу только через центры обслуживания населения страны.

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