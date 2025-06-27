26.06.2025, 10:49 61791
С Индонезией нет соглашения об обмене осужденными - МИД о задержании казахстанцев на Бали
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев прокомментировал задержание казахстанцев по подозрению в незаконном обороте наркотиков в Индонезии, передает корреспондент агентства.
На сегодня нет подписанных двусторонних документов об обмене осужденными, об оказании правовой помощи с Индонезией. Но с 2014 года Казахстан внес на рассмотрение Индонезии предложение о подписании таких документов. До этого дня таких кейсов не было, поэтому с точки зрения практики в подписании или в наличии каких-то документов необходимости не было. Но на сегодня она появилась, поэтому я думаю, что этот процесс ускорится", - проинформировал Алибек Бакаев.
По его словам, вопрос контролируется правоохранительными органами Индонезии, идет следствие.
Как только индонезийская сторона придет к какому-либо решению, мы будем проинформированы. Наше посольство работает, консул работает", - отметил замминистра.
Ранее МИД официально подтвердил арест граждан Казахстана.
Напомним, в Индонезии задержали семерых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, двое из них являются гражданами Казахстана. В стране за наркоторговлю в ряде случаев предусмотрена смертная казнь.
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27.06.2025, 10:00 7751
Примерную стоимость и сроки строительства АЭС озвучил Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил примерную стоимость строительства атомной электростанции в Казахстане.
Стоимость строительства будет определяться на основе ТЭО (технико-экономическое обоснование. - Прим. ред.) У нас сейчас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы их объявить не можем, потому что они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка 14 млрд долларов", - рассказал Саткалиев.
Он также ответил на вопрос, за какой срок будет построена АЭС.
Индикативные сроки, определенные по условиям конкурса, это 7 лет с момента выхода на площадку строительства", - сообщил глава ведомства.
Межправительственные соглашения по строительству АЭС планируют подписать до конца текущего года.
Напомним, Казахстан выбрал компанию "Росатом" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС.
В Агентстве по атомной энергии рассказали о том, какой тип реактора предлагает установить "Росатом" и как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой атомной станции.
20 июня Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС. В документе определены этапы подготовки и реализации проекта.
27.06.2025, 08:55 11401
Отводной канал за 2 миллиарда тенге построят в Костанайской области для предотвращения паводков
Часть средств на строительство выделена из областного бюджета, еще миллиард тенге выделили из резерва правительства
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Костанай. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.
В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озер Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, что привело к образованию зоны подтопления общей площадью 621 км²", - напомнили в пресс-службе кабмина.
Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района.
Если ситуация повторится, из-за обрушения опор без электроснабжения могут остаться около 10 тыс. жителей и 114 сельскохозяйственных формирований.
Кроме того, в этой зоне находятся важные объекты инфраструктуры: дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.
С учетом ситуации был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Часть средств выделена из областного бюджета.
Средства из резерва правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков", - отмечается в сообщении.
Ранее Минводы сообщало, что в Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений для безопасного пропуска паводковых вод.
26.06.2025, 20:32 54806
АО "Таразэнергоцентр" вернули в госсобственность
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО "Таразэнергоцентр", сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.
Приговором суда 8 человек получили сроки от 3 до 13 лет.
Напомним, председатель правления АО "Таразэнергоцентр" при соучастии семерых подельников формально создал ТОО на свое имя для получения активов ТЭЦ в доверительное управление и систематического хищения денежных средств, поступающих от потребителей тепловой и электрической энергии. После получения акций ТЭЦ в доверительное управление ТОО осужденные совершили крупное хищение денежных средств вверенного имущества с использованием служебного положения с ТЭЦ на счета подконтрольных товариществ, тем самым причинив ущерб на общую сумму 2 837 710 077 тенге.
26.06.2025, 17:29 69701
Президент Казахстана прибыл в Минск
Фото: Акорда
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Минск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прилетел в Минск, сообщили в Акорде.
Глава государства прибыл в Беларусь для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме", - говорится в сообщении.
Ранее подготовку к саммиту лидеров стран Союза и Евразийскому форуму обсудили вице-премьеры ЕАЭС.
26.06.2025, 17:07 71711
Токаев подписал закон о защите особо охраняемых природных территорий
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", сообщили в пресс-службе Акорды.
Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Трудовой и Бюджетный кодексы, а также в 9 законов.
Первый блок поправок направлен на совершенствование законодательства в области особо охраняемых природных территорий. Законом пересмотрены основания для перевода земель ООПТ в земли иных категорий.
Второй блок поправок направлен на обеспечение безопасности населения и предотвращение причинения вреда окружающей среде на территориях ООПТ.
Третий блок направлен на обеспечение охраны и рационального использования "зеленого пояса" города Астаны.
Четвертым блоком поправок регламентированы вопросы углеродных офсетов. Законом распространено действие Лесного кодекса на деятельность по реализации углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда, направленных на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановление деградированных и нарушенных земель.
Пятый блок поправок направлен на обеспечение социальной защищенности работников в сфере ООПТ.
Шестой блок поправок предусматривает внедрение системы гарантирования займов субъектам бизнеса. Целью системы гарантирования является обеспечение доступности необходимого объема финансирования субъектам предпринимательства при недостаточности у них залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.
Подробнее о внесенных в кодексы изменениях можно прочитать здесь.
26.06.2025, 14:48 82406
В Казахстане будут призывать в армию через SMS и eGov
Фото: gov.kz
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, передает корреспондент агентства.
Основные положения закона:
- введение системы военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях - через специальные координационные советы;
- углубленная допризывная подготовка станет доступна при школах и колледжах, прошедшие ее получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту;
- автоматизируется воинский учет и упрощается оповещение призывников (через SMS и eGov);
- отсрочка от призыва на обучение будет предоставляться только один раз на каждый уровень образования;
- для прошедших срочную службу вводятся социальные льготы: поступление в вузы без ЕНТ (на платной основе), обучение по госзаказу без обязательной отработки, защита образовательного гранта в период увольнения со службы;
- упрощается повторное поступление на контрактную службу после увольнения;
- дети военнослужащих с выслугой от 15 лет получают преимущество при поступлении в военные вузы;
- урегулировано разделение полномочий между Минобороны и Министерством промышленности в сфере гособоронзаказа.
26.06.2025, 14:08 83841
Сенат одобрил введение дизайн-кода для столицы и городов республиканского значения
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента во втором чтении одобрили изменения в законодательство по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов, передает корреспондент агентства.
В частности:
- внедряется дизайн-код и правила благоустройства в Астане и Алматы;
- расширяются полномочия акиматов и маслихатов городов республиканского значения, столицы по вопросам реновации, доступной среды и нестационарной торговли;
- вводится запрет на аудиорекламу в открытых пространствах, а также размещение визуальной рекламы на покрытии тротуаров, велодорожек, проезжей части, остановках и посадочных площадках;
- закрепляется регламент работы центров организации дорожного движения в городах Астане и Алматы;
- укрепляется правовой статус управления "зеленым поясом" столицы;
- расширяются компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;
- предусмотрено введение института регистрации иностранцев, прибывающих в страну на срок свыше 30 суток;
- предусмотрена децентрализация 63 функций между уровнями государственного управления;
- введены нормы по запуску и реализации нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Как отметили в сенате, большинство норм вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Отдельные положения - с сентября и октября 2025 года, января и июля 2026 года.
26.06.2025, 13:10 89486
Уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку вводится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Уголовном кодексе РК появились новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак", "Сталкинг" и "Дропперство". Нормы по вопросам оптимизации уголовного законодательства одобрили в сенате.
К новым составам преступлений относятся:
- сталкинг - навязчивое незаконное преследование, вызвавшее вред;
- принуждение к вступлению в брак;
- дропперство - передача платежных средств для мошеннических операций;
- создание помех управлению воздушным судном (в т.ч. с помощью лазеров и БПЛА);
- незаконная деятельность банков, микрофинансовых и коллекторских организаций;
- незаконный оборот дериватов редких и исчезающих животных и растений - с разграничением ролей (охотник, хранитель и т.п.).
В Уголовном кодексе ужесточена ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
Также предусмотрена альтернатива пожизненному заключению для отдельных категорий осужденных:
- несовершеннолетние - 15-20 лет;
- женщины, лица с инвалидностью I-II группы, мужчины 63+ - от 20 до 25 лет.
Установлены сроки погашения судимости:
- за тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, - до 8 лет;
- за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, - до 10 лет.
Также одобрены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), в том числе:
- запрет регистрации дел в Едином реестре досудебных расследований без подтвержденной налоговой проверки или судебного рассмотрения;
- доступ адвокатов к материалам дел с возможностью копирования процессуальных документов;
- дистанционная очная ставка, объединение процессуальных действий в один протокол обвинения и электронный формат дел по умолчанию;
- досудебное расследование по месту жительства потерпевшего - при онлайн-преступлениях;
- введение определения "параллельное финансовое расследование" с 2027 года.
Ранее сообщалось,что за похищение невесты в Казахстане похитителю будет грозить до 10 лет лишения свободы. Также принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?