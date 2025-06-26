Двоим казахстанцам грозит смертная казнь за незаконный оборот наркотиков в Индонезии

Запрещенную продукцию продавали через Telegram-канал, в том числе несовершеннолетним

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Экибастуз. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Павлодарской области пресек деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них в Экибастузе.





Реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в мессенджере Telegram VAPE SHOP MAXI MALL с последующей курьерской доставкой", - рассказали в АФМ.





Изъято более 5600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.









Также выявлены склад и точки сбыта.





В АФМ подчеркнули, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников.





Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности", - сообщили в агентстве.





Всего с начала года АФМ выявило 32 факта незаконного оборота вейпов. Изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.





В ведомстве добавили, что употребление вейпов представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.





Ранее в Павлодарской области ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконной продажей вейпов. Изъято более 155 тысяч единиц незаконной продукции.





Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане запретили продажу и распространение вейпов. До введения запрета за 2 года оборот вейпов вырос в 300 раз.